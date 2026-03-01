Jordanie | Interruption de l’approvisionnement en gaz via les gisements méditerranéens

Partager Facebook

Le ministre jordanien de l’Énergie et des Ressources minérales, Saleh Al-Kharabsheh, a annoncé, dimanche, l’interruption de l’approvisionnement du Royaume en gaz naturel provenant des champs gaziers de la Méditerranée, en raison des développements liés à la guerre dans la région.

Dans une déclaration à la presse, M. Al-Kharabsheh a expliqué que “les événements en cours dans la région ont entraîné l’arrêt de l’approvisionnement du Royaume en gaz naturel en provenance des champs gaziers méditerranéens, utilisé pour la production d’électricité”.

Il a fait savoir que le plan d’urgence approuvé a été immédiatement mis en œuvre, précisant que “le recours à diverses alternatives énergétiques a été engagé, notamment le gaz naturel via le navire flottant, ainsi que l’utilisation du diesel ou du fioul lourd”.

Ce plan vise à garantir les besoins du Royaume à partir de sources alternatives, notamment par l’augmentation de la consommation de gaz naturel liquéfié (GNL) stocké et importé via le port d’Aqaba, l’accroissement de la production du champ gazier local d’Al-Risha, ainsi que l’utilisation de combustibles alternatifs (diesel et fioul) dans les centrales électriques afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement en électricité.

Dans ce sens, il a indiqué que le passage à l’utilisation du diesel au lieu du gaz naturel coûte à la compagnie jordanienne d’électricité environ 1,8 million de dinars jordaniens.

Par ailleurs, il a souligné que son pays dispose de réserves stratégiques suffisantes et qu’”il n’existe aucune difficulté d’ordre technique concernant les approvisionnements”.

LR/MAP