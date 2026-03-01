Centcom | Trois militaires américains tués et 5 autres blessés dans l’offensive contre l’Iran

Partager Facebook

Trois militaires américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l’opération militaire “Epic Fury”, lancée depuis samedi par les États-Unis contre des installations iraniennes, a annoncé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dimanche.

Le Centcom a également précisé que plusieurs autres soldats “ont subi des blessures légères causées par des éclats d’obus et des commotions cérébrales, et sont en train d’être réintégrés dans leurs fonctions”.

“Les opérations de combat majeures se poursuivent et nos efforts d’intervention sont en cours”, a ajouté le commandement américain dans un communiqué.

Par respect aux familles des victimes, le Centcom a affirmé qu’aucune information supplémentaire, y compris l’identité des militaires tombés au combat, ne sera rendue publique avant que leurs proches n’aient été officiellement informés, dans un délai de 24 heures.

Le commandement américain avait précisé samedi que les frappes US et israéliennes en Iran ont pris pour cible les installations de commandement du “corps des gardiens de la révolution islamique”, les capacités de défense aérienne, les sites de lancement de missiles et de drones, ainsi que les aérodromes militaires.

Le Centcom a également fait savoir qu’à l’issue de la “première vague” de frappes menées par les États-Unis et leurs partenaires, “les forces du Centcom ont réussi à repousser des centaines d’attaques iraniennes à l’aide de missiles et de drones”.

De son côté, le président américain Donald Trump a menacé dimanche de frapper l’Iran avec une “force sans précédent” en cas de représailles après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei dans les frappes menées la veille.

“L’Iran vient de déclarer qu’il allait frapper très fort aujourd’hui, plus fort qu’il ne l’a jamais fait auparavant. IL VAUDRAIT MIEUX QU’IL NE LE FAIT PAS, CAR S’IL LE FAIT, NOUS LE FRAPPERONS AVEC UNE FORCE SANS PRÉCÉDENT !”, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

La mort de Ali Khamenei a été confirmée par l’Iran, qui a annoncé une nouvelle vague d’attaques de missiles et de drones visant des bases militaires américaines dans la région et en Israël.

