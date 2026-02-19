Hajj 1448 H | Tirage au sort du 02 au 13 mars 2026 (Ministère des Habous)

Partager Facebook

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques informe les citoyens ayant déposé une demande d’inscription pour accomplir le pèlerinage au titre de l’année 1448 de l’Hégire que le tirage au sort pour déterminer les listes définitives se déroulera du lundi 02 au vendredi 13 mars 2026.

L’opération de tirage au sort aura lieu au niveau des caïdats et provinces du Royaume pour la liste des candidats encadrés par le ministère et au niveau des préfectures pour la liste des candidats encadrés par les agences de voyage, indique le ministère dans un communiqué.

La liste définitive des pèlerins retenus sera dévoilée immédiatement au terme de ces opérations pour les deux listes, de même que la liste d’attente pour un éventuel remplacement des personnes ayant désisté, conclut le communiqué.

LR/MAP