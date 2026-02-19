Inde | Le Maroc participe au Sommet mondial de l’IA à New Delhi

Inde | Le Maroc participe au Sommet mondial de l’intelligence artificielle à New Delhi

Le Maroc prend part au Sommet mondial de l’intelligence artificielle (IA), dont les travaux ont été officiellement inaugurés jeudi à New Delhi par le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Le Royaume est représenté à cet événement par une délégation de haut niveau conduite par la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, accompagnée de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Inde, Mohamed Maliki.

Cette participation s’inscrit dans la dynamique d’ouverture et de coopération internationale du Royaume, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud et du partage d’expertises, notamment dans les domaines de l’innovation et des technologies numériques au service d’un développement inclusif et durable.

Organisé sous le thème “Bien-être pour tous, Bonheur pour tous”, ce sommet se veut une plateforme internationale de réflexion et d’échange sur l’avenir de l’IA et les enjeux liés à sa gouvernance, avec l’ambition affirmée d’intégrer davantage les priorités et les préoccupations des pays du Sud global.

Selon le gouvernement indien, l’”AI Impact Summit” a pour objectif de faire évoluer les discussions “du stade du dialogue à celui d’un impact concret”, en favorisant un développement de l’IA au service d’une croissance inclusive, durable et centrée sur l’humain.

Le sommet connaît la participation de plus de 100 représentants gouvernementaux, dont plus de 20 chefs d’État et de gouvernement, ainsi que quelque 60 ministres et vice-ministres, en plus du Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, de 500 leaders mondiaux de l’IA, d’universitaires et de chercheurs.

Dans une allocution de circonstance, le Premier ministre indien a estimé que l’IA constitue une transformation d’une ampleur comparable aux grands tournants de l’histoire de l’humanité, soulignant que l’objectif central du sommet est de définir les moyens de faire de cette technologie “un outil centré sur l’humain et non sur la machine, fondé sur des principes éthiques et responsables”.

Il a également insisté sur la nécessité de démocratiser l’IA afin qu’elle devienne un levier d’inclusion et d’autonomisation, notamment pour les pays du Sud global, appelant à une mobilisation collective pour mettre cette technologie au service du bien commun mondial.

Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a affirmé que l’IA aidera l’humanité à “investir plus vite (…) dans la santé, l’énergie, la mobilité, l’agriculture, les services publics et le bien commun de tous”, soulignant la nécessité pour la France comme pour l’Inde de “prendre ensemble le chemin de l’innovation, de l’indépendance et de l’autonomie stratégique” dans ce domaine.

M. Macron a également mis l’accent sur l’importance de mieux protéger les enfants contre les “abus numériques et liés à l’IA”, une priorité, a-t-il dit, de la présidence française du G7 cette année.

De son côté, M. Guterres a mis en avant la nécessité de renforcer les compétences, les capacités en matière de données, l’accès à une puissance de calcul abordable et la mise en place d’écosystèmes inclusifs, mettant en garde que, faute d’investissements suffisants, de nombreux pays risquent d’être “exclus” de l’ère de l’IA.

“L’IA doit appartenir à tous”, a-t-il déclaré, tout en soulignant les efforts engagés par les Nations unies pour encadrer le développement de l’IA, notamment la création d’un Panel scientifique international indépendant en la matière lors de la dernière Assemblée générale.

Parmi les intervenants lors de la séance inaugurale figurent notamment le patron d’OpenAI, Sam Altman, le directeur général d’Alphabet, Sundar Pichai, ainsi que Dario Amodei, à la tête d’Anthropic.

Outre la session inaugurale, Mme Seghrouchni a assisté aux différentes sessions de la conférence et suivi les présentations et échanges portant sur les tendances mondiales en matière d’IA.

Elle a également procédé à des échanges avec plusieurs responsables et experts internationaux autour des opportunités de coopération dans le domaine de l’innovation numérique.

LR/MAP