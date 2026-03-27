HACA | Mme Latifa Akharbach reçu à Niamey par le Premier ministre du Niger

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La Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Mme Latifa Akharbach a été reçue en audience, à Niamey, par le Président du Conseil Consultatif de la Refondation (le Parlement de la Transition), Mamoudou Djingarey et par le Premier ministre du Niger, Ali Mahamane Lamine Zein.

Ces audiences accordées à la délégation marocaine, dans le cadre d’une visite de travail effectuée à Niamey les 25 et 26 mars courant, ont été l’occasion de réaffirmer le caractère constant et confiant des relations de coopération liant le Maroc et le Niger et d’échanger sur les enjeux pour les deux pays de la consolidation de leur modèle de régulation des médias en faveur de la souveraineté informationnelle du continent africain.

A cette occasion, le Premier ministre du Niger a tenu à rappeler l’excellence des relations bilatérales qui unissent les pays frères. Tout en louant le leadership panafricain de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il s’est également félicité de la solidarité agissante et continue entre le Maroc et le Niger.

Los de son entrevue avec le président du Conseil Consultatif de la Refondation. Mamoudou Djingarey, la présidente de la HACA a exposé les opportunités de coopération bilatérale Maroc-Niger dans le domaine de la régulation des médias, et a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir dans un cadre panafricain, la contribution des régulateurs à la cohésion des sociétés, à la lutte contre la désinformation et à la sauvegarde de l’intégrité de l’information comme bien commun.

Effectuée à l’invitation de M. Ibrahim Manzo Diallo, Président de l’Observatoire national de la communication (ONC) du Niger, cette visite de travail de Mme Akharbach a permis de tenir des consultations sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment l’adaptation des mandats et des outils de régulation aux mutations de l’environnement médiatique classique et numérique, le rôle du service public audiovisuel dans la préservation de la souveraineté médiatique des États africains, ainsi que l’action des régulateurs dans la lutte contre la désinformation.

Cette visite a également été marquée par la signature, par Mme Akharbach et M. Manzo Diallo, d’une convention relative à l’installation, au sein du centre de monitoring de l’ONC, de la solution technologique HMS+ (HACA Media Solutions), développée par les ingénieurs de la HACA et reconnue à l’international comme un outil performant de monitoring et de suivi des programmes audiovisuels.

Lors de cette visite, la Présidente de la HACA était accompagnée de M. Nadir Tahir, Directeur du Département du Suivi des Programmes, et de M. Talal Salahdine, Manager des Affaires Africaines et Internationales.

LR/MAP