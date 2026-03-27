Maroc-Niger | Mme Akharbach à Niamey pour renforcer la coopération en matière de régulation des médias

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La Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Mme Latifa Akharbach, a effectué les 25 et 26 mars courant une visite de travail à Niamey, dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les instances africaines de régulation des médias.

Cette invitation effectuée par la présidente de la HACA, à l’invitation de son homologue, Ibrahim Manzo Diallo, président de l’Observatoire national de la communication (ONC) du Niger, s’inscrit dans la dynamique de consolidation du partenariat bilatéral entre la HACA et l’ONC, nouvelle institution nigérienne en charge de la régulation des médias, mise en place en septembre 2025 en remplacement du Conseil supérieur de la communication.

Les consultations entre les deux instances de régulation ont porté sur plusieurs questions d’intérêt commun liées aux mutations de l’environnement médiatique, notamment l’adaptation des missions et des outils de régulation aux transformations induites par le numérique, le rôle du service public audiovisuel dans la préservation de la souveraineté médiatique des États africains, ainsi que les mécanismes de lutte contre la désinformation.

Par ailleurs, Mme Akharbach et M. Manzo Diallo ont procédé à cette occasion, à la signature d’une convention relative à l’installation, au sein du centre de monitoring de l’ONC, de la version mise à jour de la solution technologique HMS+ (HACA Media Solutions), développée par les ingénieurs de la HACA. Cette solution est reconnue à l’échelle internationale comme un outil performant de monitoring et de suivi des programmes audiovisuels.

Au plan multilatéral, les consultations ont également permis de relever l’importance de l’action panafricaine menée dans le cadre du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication, ainsi que l’intérêt stratégique du dialogue engagé par ce réseau avec les grandes plateformes numériques internationales, notamment en matière de protection des droits en ligne des usagers africains.

Le programme de la délégation marocaine à Niamey a également comporté des visites auprès d’opérateurs audiovisuels nigériens, relevant des secteurs public et privé.

Lors de cette visite, la Présidente de la HACA était accompagnée de M. Nadir Tahir, Directeur du Département du Suivi des Programmes, et de M. Talal Salahdine, Manager des Affaires Africaines et Internationales.

Lors de son séjour à Niamey, Mme Akharbach a été reçue en audience par le Président du Conseil Consultatif de la Refondation, (le Parlement de la Transition), M. Mamoudou Djingarey et par le Premier ministre, M. Ali Mahamane Lamine Zein, signe de l’intérêt particulier accordé par les hautes autorités nigériennes à cette mission institutionnelle.

LR/MAP