Émirats arabes unis | Des débris de drone s’écrasent à Abou Dhabi, blessant 6 personnes

Par Le Reporter.ma 05/03/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Les autorités compétentes de l’Emirat d’Abou Dhabi ont réussi jeudi, grâce aux systèmes de défense aérienne des Emirats Arabes Unis, à intercepter un drone, dont les débris tombés sur deux sites dans la zone ” ICAD 2″, ont causé six blessés.

Les débris du drone intercepté ont causé des blessures légères à modérées chez six personnes de nationalités asiatiques, a expliqué le Bureau des Médias d’Abou Dhabi sur son portail officiel.

Le Bureau des Médias d’Abou Dhabi a également exhorté le public à ne s’informer qu’auprès de sources officielles et à éviter la diffusion des rumeurs ainsi que des informations non vérifiées.

LR/MAP

