El Jadida | Coup d’envoi de la 10ème édition du Salon « CREMAI » 2023

Le coup d’envoi de la 10ème édition du Salon international des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de la pâtisserie, de la boulangerie et de l’alimentaire (CREMAI), a été donné mercredi au parc d’exposition Mohammed VI d’El Jadida, sous le thème “Rebooster la relance du secteur CHR”.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le Wali de la région Casablanca Settat, Said Ahmidouch, en présence de Mohamed Samir El Khamlichi, gouverneur de la province d’El Jadida, de Kamal Rahal de Rahal Events ainsi que de plusieurs ambassadeurs de pays africains et d’éminentes personnalités.

Cette année, le Salon, qui se poursuit jusqu’au 21 mai, a connu la participation de 750 marques sur un espace de 29.000m², après une interruption de 4 ans causée par la pandémie de Covid-19.

Cette édition, tenue sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, vise à revitaliser l’industrie touristique et ses diverses filières, en favorisant la relance des investissements et le développement du capital humain pour stimuler la reprise du secteur, soulignent les organisateurs.

Se voulant un événement phare du secteur de l’hospitalité en Afrique, cette 10ème édition propose un programme de concours rassemblant une centaine de professionnels triés sur le volet à travers le royaume et le continent, ainsi que des animations qui valorisent le savoir-faire gastronomique marocain et africain à l’échelle internationale.

Cette manifestation a pour ambition de consolider la position du Maroc en tant que plaque tournante commerciale pour le secteur CHR en Afrique et d’établir le pays comme un pont d’échange et d’enrichissement entre le patrimoine gastronomique du Royaume et celui du continent, en conformité avec la vision de SM le Roi Mohammed VI, a rapporté un communiqué des organisateurs.

Le Salon promeut les talents marocains et africains et regroupe une dizaine de compétitions culinaires toutes disciplines confondues. Il y a lieu de citer la Coupe d’Afrique de la Boulangerie, la Coupe d’Afrique et Moyen-Orient des cheffes, ainsi que les sélections africaines pour la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie et le prestigieux Bocuse d’Or Afrique.

Les compétitions du CREMAI mènent à des finales mondiales prestigieuses, telles que le Bocuse d’Or Monde, la Coupe du Monde de la Pâtisserie et la Coupe du Monde de la Boulangerie.

C’est également l’occasion d’annoncer le lancement du prix “Meilleur Artisan du Maroc”, visant à mettre en lumière l’excellence du travail marocain et à développer une meilleure performance sectorielle. Ce titre offrira aux artisans du Royaume une reconnaissance de haute instance et leur permettra de se référencer et de valoriser leur savoir-faire.

Par ailleurs, les conférences, qui seront animées par d’éminents experts avec la participation de représentants de grandes entreprises de technologie, constituent d’autres moments forts de cette 10ème édition portant sur divers sujet dont “Les tendances de la restauration pour 2023” et “L’impact de la technologie sur les opérations de l’hôtellerie et de la restauration”.

Une conférence spéciale sera dédiée à l’hommage de certains chefs renommés pour leur contribution à l’industrie culinaire. Cette conférence sera présentée par un célèbre chef marocain.

Au-delà de sa dimension économique et commerciale, le CREMAI est également un lieu de célébration et de valorisation de la culture africaine et de son patrimoine gastronomique.

