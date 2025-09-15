Début à Doha des travaux du sommet arabo-islamique d’urgence, en présence du Prince Moulay Rachid qui représente SM le Roi

Les travaux du sommet arabo-islamique d’urgence ont débuté, lundi à Doha, en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

La délégation marocaine prenant part à ce sommet comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur du Maroc en Egypte et Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali et l’ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Setri.

LR/MAP