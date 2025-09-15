Début à Doha des travaux du sommet arabo-islamique d’urgence, en présence du Prince Moulay Rachid qui représente SM le Roi

Les travaux du sommet arabo-islamique d’urgence ont débuté, lundi à Doha, en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

La délégation marocaine prenant part à ce sommet comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur du Maroc en Egypte et Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali et l’ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Setri.

