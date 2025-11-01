CS de l’ONU, La France réitéré son soutien constant au plan d’autonomie marocain pour le Sahara

Partager Facebook

La France a réitéré devant le Conseil de sécurité de l’ONU que “le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”, affirmant que le soutien de Paris à l’Initiative d’autonomie proposée par le Maroc en 2007 est “clair et constant”.

“L’autonomie sous souveraineté marocaine constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée” au différend régional autour du Sahara marocain, a souligné l’ambassadeur de la France à l’ONU, Jérome Bonnafont, à l’issue de l’adoption vendredi de la résolution 2797 du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain.

A cet égard, l’ambassadeur a relevé qu’un “consensus international de plus en plus large se dégage en ce sens”, soulignant l’importance que le Conseil de sécurité se saisisse de cette dynamique, comme il le fait désormais par cette résolution. “C’est un succès collectif”, a-t-il dit dans son explication de vote.

Et de souligner que la France croit qu’une solution politique mutuellement acceptable est possible. “L’élan politique est là, il est temps désormais d’avancer. C’est la raison pour laquelle l’Envoyé personnel est appelé à réunir très prochainement les parties, en vue de parvenir à un règlement définitif du conflit. Nous lui renouvelons tout notre soutien”.

L’ambassadeur français a également relevé qu’à travers cette résolution, le Conseil de sécurité acte “une approche nouvelle, qui, sous l’égide des Nations Unies et en respect des principes de la Charte, permettra aux parties de s’engager dans un effort renouvelé vers la paix. Nous les appelons à s’en saisir résolument”.

Il a également estimé que grâce à cette résolution, la MINURSO pourra continuer de jouer “un rôle clé pour la stabilité de la région”, soulignant que sur le terrain, la France appelle à “une cessation des hostilités et au plein respect du cessez-le-feu, car nous ne devons pas oublier les risques auxquels ce conflit expose les populations.”

“Cette résolution dessine un horizon de paix. Sachons appuyer l’Envoyé personnel et les parties, afin qu’avec courage et détermination, ils lancent ensemble les négociations qui mettront fin à un conflit trop ancien, au bénéfice des populations et des pays de la région”, a conclu l’ambassadeur français.

