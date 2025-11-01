Es-Semara déborde de joie après l’adoption de la résolution historique du Conseil de sécurité de l’ONU

Partager Facebook

Dans une ferveur d’une intensité rare, traduisant la profondeur de l’appartenance nationale et l’unité indéfectible entre le Trône et le peuple, la ville d’Es-Semara a vécu, vendredi soir, au rythme d’une liesse populaire débordante, à la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d’une résolution historique marquant une étape décisive dans le règlement du différend artificiel autour de la question du Sahara marocain.

Dès l’annonce de cette adoption, les habitants ont afflué en masse vers la place de la Marche Verte, où se déroulait une partie des activités commémorant le cinquantième anniversaire de cette épopée glorieuse. Les espaces publics se sont emplis d’une ferveur patriotique sincère, transformant la cité spirituelle et culturelle du Sahara marocain en une vaste scène d’allégresse collective.

Les voix des citoyens ont retenti dans cette partie du Royaume, entonnant des chants patriotiques exaltant l’unité nationale. La joie s’est mêlée à la fierté, faisant de ce rassemblement populaire l’expression vivante d’un serment d’allégeance renouvelé, profondément ancré dans les cœurs et transmis de génération en génération.

Les youyous des femmes, vêtues de leurs melhfas sahraouies traditionnelles, se sont harmonieusement mêlés aux sonorités des troupes folkloriques hassanies, qui ont enflammé la foule par leurs danses et leurs rythmes authentiques, tandis que les drapeaux nationaux flottaient fièrement dans les principales artères de la ville.

Dans des déclarations à la MAP, les citoyens ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain a toujours entouré la question du développement des provinces du Sud du Royaume.

Les célébrations, qui se sont poursuivies tard dans la nuit, ont été marquées par des spectacles de tbourida et par des feux d’artifice qui ont illuminé le ciel de la ville. Parallèlement, des cortèges de voitures ornées d’emblèmes marocains ont sillonné les boulevards d’Es-Semara au son des klaxons et des chants patriotiques, dans une atmosphère de joie et d’unité.

