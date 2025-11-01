CS de l’ONU, le Royaume-Uni réitère son soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara

Partager Facebook

Le Royaume-Uni a réaffirmé devant le Conseil de sécurité de l’ONU son soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie comme “la base la plus crédible, viable et pragmatique” pour parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain.

“Nous nous félicitons que la résolution (2797) met en avant la Proposition d’autonomie présentée par le Maroc en 2007, que le Royaume-Uni considère comme la base la plus crédible, viable et pragmatique” pour clore définitivement ce différend artificiel, a souligné le Chargé d’Affaires à la Mission permanente britannique auprès de l’ONU, James Kariuki, à l’issue de l’adoption vendredi de cette résolution par le Conseil de sécurité.

Le diplomate britannique a, en outre, salué les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, appelant les parties à s’engager de bonne foi et dans un esprit de compromis dans les négociations visant à parvenir à une solution définitive.

Il a aussi salué le leadership des Etats-Unis, porte-plume de cette résolution, qui constitue “un pas en avant” vers une solution politique juste et durable à ce différend régional.

