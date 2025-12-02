Congrès Mondial de l’Eau | Remise à Marrakech des prix de l’IWRA pour l’année 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les prix de l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA) pour l’année 2025 ont été remis, mardi à Marrakech, à l’occasion de la 19è édition du Congrès Mondial de l’Eau.

Ces prix récompensent des individus et des organisations dont le travail a des impacts significatifs et durables sur la gestion des ressources en eau, soutient des solutions innovantes et promeut des pratiques durables au bénéfice des communautés et des écosystèmes du monde entier.

A cette occasion, le “Prix commémoratif Ven Te Chow” a été décerné à Cecilia Tortajada, Professeure à l’École de développement durable social et environnemental (Université de Glasgow) en Ecosse.

L’IWRA a créé ce prix pour honorer son fondateur et premier président, l’hydrologue Ven Te Chow. Ce prix rend hommage à son héritage et met en lumière des contributions remarquables dans le domaine de la gestion des ressources en eau.

Pour ce qui est du “Prix Crystal Drop Award”, il a été remis à Claudia Sadoff, conseillère indépendante et membre de Conseil “Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pacific Institute”.

Ce prix récompense des contributions remarquables au secteur de l’eau dans le monde et à l’amélioration de sa situation.

S’agissant du “Prix Water Drop Award”, il a été remis à Hassan Tolba Aboelnga, chercheur à l’Université des Sciences Appliquées de Cologne et expert international en sécurité hydrique et en résilience climatique.

Ce prix est décerné à un étudiant ou à un jeune professionnel (généralement âgé de moins de 35 ans) ayant apporté une contribution innovante au secteur de l’eau.

Lors de cette cérémonie de remise des prix, l’IWRA a également annoncé les noms des lauréats du prix du Meilleur article pour les années 2023 et 2024.

Dans une déclaration à la MAP, le Président de l’IWRA, Yuanyuan Li, a indiqué que ces distinctions visent à promouvoir et encourager l’innovation scientifique dans le domaine de l’eau.

Il s’agit également, selon lui, “d’essayer de construire un lien entre la science et la pratique pour résoudre les problématiques et relever les défis liés à l’eau”.

De son côté, Hassan Tolba Aboelnga s’est dit “très heureux” d’avoir reçu le “Prix Water Drop Award”, soulignant l’importance de l’innovation pour la mise en place d’une approche proactive et intégrée dans le domaine de l’eau et faire face aux défis que représente le changement climatique.

Il a également mis en exergue l’expertise du Maroc en matière de gestion des ressources en eau et de sécurité hydrique.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19è édition du Congrès Mondial de l’Eau, coorganisée jusqu’au 5 décembre par le ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA), constitue l’occasion d’explorer des solutions innovantes, des stratégies et des approches adaptatives pour les ressources en eau dans un monde en changement permanent.

Tenu sous le thème “L’eau dans un monde qui change : Innovation et adaptation”, cet événement offre ainsi une plateforme aux experts, praticiens, chercheurs, décideurs politiques, société civile et secteur privé pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices, établir des partenariats et développer conjointement des solutions concrètes visant à relever les défis complexes de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité mondiales de l’eau.

LR/MAP