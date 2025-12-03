Tags Mohamed Rabie Khlie ONCF Sécurité ferroviaire UIC
Articles relatifs
Royal Air Maroc ouvre la première ligne directe Casablanca-Los Angeles à partir de juin 2026
04/12/2025
Lekjaa | Le PLF 2026 s’inscrit dans une dynamique de développement qui concilie les volets économique et social
03/12/2025
Le ministre espagnol des Transports met en avant la portée stratégique du partenariat avec le Maroc
03/12/2025
Le partenariat Maroc-Espagne, catalyseur stratégique pour la relation Afrique-Europe (Akhannouch)
03/12/2025
Les relations maroco-espagnoles, fondées sur des intérêts communs et la coopération (M. Planas)
03/12/2025
Le Conseil suprême du CCG réaffirme la marocanité du Sahara et salue la résolution 2797 du CS de l’ONU
03/12/2025
Sécurité ferroviaire | M. Kayouh appelle à une synergie entre l’expertise humaine et les technologies avancées
03/12/2025
Congrès Mondial de l’eau | Le Maroc renforce ses liens avec ses partenaires africains et arabes
03/12/2025
Berlinale 2026 | Le Centre Cinématographique Marocain soutient dix projets à l’European Film Market
03/12/2025
Conférence thématique à Rabat | Justice et santé s’unissent pour une approche alternative face à l’addiction
02/12/2025
Rabat | Allocution de Nasser Bourita à la Conférence sur les victimes africaines du terrorisme
02/12/2025
Sahara | Le ministre des Affaires Étrangères Burkinabé réitère son soutien à l’intégrité territoriale
02/12/2025
Sahara | Le Niger salue l’adoption de la résolution historique 2797 et signe un accord de coopération
02/12/2025
Voir aussi
Fonds Mohammed VI pour l’Investissement | Un catalyseur majeur de l’investissement au Maroc
« Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement n’est pas un simple mécanisme de financement. Il …