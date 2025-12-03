Marrakech | Le MAE du Burkina Faso salue l’expertise marocaine en matière d’eau

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué, mercredi à Marrakech, l’expertise du Maroc en matière d’eau.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’entretiens avec le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, en marge du 19è Congrès Mondial de l’Eau, M. Traoré a mis en exergue l’expertise du Maroc dans le domaine de l’eau, rappelant le soutien du Royaume au Burkina Faso en matière d’ensemencement des nuages afin d’augmenter la pluviométrie et faire face aux défis hydriques.

Il a ainsi formulé le souhait de renforcer davantage la coopération avec le Maroc et de tirer parti de ses acquis en termes de gestion de l’eau et de mobilisation des ressources hydriques.

Cette rencontre “fructueuse”, a-t-il ajouté, a permis de discuter des perspectives de coopération entre les deux pays en ce qui concerne notamment l’utilisation de l’eau des nappes phréatiques, la gestion optimale des eaux grâce au recyclage, l’irrigation goutte à goutte, outre les échanges universitaires et la formation.

Il s’agit d’une opportunité pour échanger “nos expériences” et réfléchir sur les possibilités de renforcement de la coopération avec le Maroc dans le domaine de l’eau et la hisser à un niveau supérieur, a souligné le chef de la diplomatie du Burkina Faso.

“Le Burkina Faso, en tant que pays du Sahel, sans littoral, a comme défi la question de l’eau”, a ajouté M. Traoré, mettant l’accent, dans ce sens, sur l’importance de l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Il a, par ailleurs, relevé que le 19è Congrès Mondial de l’Eau constitue un espace idoine pour le Burkina Faso d’échanger son expérience dans le domaine de l’eau et d’explorer les différentes solutions à même de relever les défis de la sécurité et de la durabilité hydriques.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19è édition du Congrès Mondial de l’Eau, coorganisée jusqu’au 5 décembre par le ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA), constitue l’occasion d’explorer des solutions innovantes, des stratégies et des approches adaptatives pour les ressources en eau dans un monde en changement permanent.

Tenu sous le thème “L’eau dans un monde qui change : Innovation et adaptation”, cet événement offre ainsi une plateforme aux experts, praticiens, chercheurs, décideurs politiques, société civile et secteur privé pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices, établir des partenariats et développer conjointement des solutions concrètes visant à relever les défis complexes de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité mondiales de l’eau.

LR/MAP