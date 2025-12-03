Les relations maroco-espagnoles, fondées sur des intérêts communs et la coopération (M. Planas)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les relations entre le Maroc et l’Espagne sont fondées sur des intérêts communs, mais aussi sur l’amitié et la coopération, a affirmé mercredi à Madrid le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas.

« Sur la base du dialogue et de la concertation, nous continuerons d’aller de l’avant » pour la promotion de ces relations, a ajouté M. Planas lors d’une rencontre entrepreneuriale, organisée la veille de la 13è Réunion de haut niveau Espagne-Maroc.

Cette rencontre entrepreneuriale permet de réaliser de nouveaux progrès dans les domaines d’intérêt commun, ainsi que de resserrer les liens entre les entrepreneurs et acteurs économiques espagnols et marocains, a-t-il noté, rappelant que les échanges commerciaux entre les deux pays ont plus que doublé au cours de la dernière décennie, notamment dans le secteur agricole où ils ont presque triplé.

Et de souligner que la 13è Réunion de haut niveau Maroc-Espagne offre l’occasion de poursuivre le renforcement des relations bilatérales, en particulier dans les domaines agricole et halieutique, avec pour objectif de consolider la coopération en matière de recherche, de développement, d’innovation et d’adaptation aux changements climatiques.

M. Planas a fait observer, dans le même sillage, que « l’excellence » et la « solidité » des relations bilatérales constituent un pilier majeur du partenariat stratégique entre les deux pays, fondé sur l’amitié, la confiance et le respect mutuel.

Pour le responsable espagnol, le partenariat entre Rabat et Madrid est « essentiel, tant sur les plans politique et diplomatique que commercial ».

M. Planas a mis en avant, par ailleurs, l’importance du rôle joué par l’Espagne et le Maroc dans le cadre de leurs organisations régionales respectives.

« Au sein de l’Union européenne, l’Espagne plaide pour une coopération avec le Maroc basée sur des règles consensuelles, garantissant des relations équilibrées et durables », a-t-il expliqué, rappelant que Bruxelles et Rabat sont liées, depuis 2000, par un accord d’association qui constitue un cadre favorable au dialogue politique et commercial.

LR/MAP