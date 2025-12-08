Conformément à la Vision Royale, le Maroc mène un travail acharné pour l’édification de l’État social “La Razon”

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé que, conformément à la Vision Royale, le Maroc mène un travail acharné et méthodique en vue de l’édification d’un État social porteur d’un changement concret et tangible dans la vie des citoyens.

Dans une interview publiée lundi par le journal espagnol La Razón, M. Akhannouch a souligné que les quatre premières années du mandat gouvernemental ont été marquées par un travail soutenu et structuré pour concrétiser la transformation souhaitée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en bâtissant un État social tout en poursuivant le développement économique du pays.

Le Maroc a connu une transformation sans précédent dans le domaine de la protection sociale, s’est félicité M. Akhannouch, précisant que plus de 4 millions de familles bénéficient actuellement d’une aide sociale directe, représentant plus de 12 millions de personnes, dont 5 millions d’enfants et plus d’un million de personnes âgées de 60 ans et plus.

Dans le même esprit, a-t-il poursuivi, le gouvernement a concrétisé, sous l’impulsion de SM le Roi, la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), assurant désormais une couverture médicale à plus de 88 % des Marocains.

Par ailleurs, il a rappelé que les quatre premières années du mandat gouvernemental ont été marquées par de multiples crises, notamment climatiques, avec la plus sévère sécheresse enregistrée depuis quarante ans, et économiques, en raison du retour de l’inflation à l’échelle mondiale.

Malgré ces défis, a-t-il soutenu, le gouvernement a réussi à préserver les équilibres macroéconomiques, ramenant l’inflation à un niveau trois fois inférieur à celui observé il y a quatre ans, et la maintenant en dessous de la barre de 1 % depuis trois ans.

Ces réformes économiques et sociales ont été accompagnées d’un dialogue social soutenu avec les principaux syndicats, permettant à 4,2 millions de familles de bénéficier d’augmentations salariales depuis le début du mandat, a fait savoir M. Akhannouch.

Le Chef du gouvernement a également mis en avant l’importance accordée au renforcement du système de santé, à l’amélioration de la qualité de l’éducation ainsi qu’à la valorisation de la recherche scientifique et de l’innovation, soulignant que le capital humain constitue un facteur déterminant dans la réussite des réformes engagées.

Il a, en outre, mis en exergue la progression continue des investissements, reflet de la confiance des investisseurs dans le Maroc, rappelant l’adoption d’une nouvelle Charte de l’Investissement qui offre un cadre attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Évoquant la Coupe du Monde de football 2030, que le Maroc organisera conjointement avec l’Espagne et le Portugal, le Chef du gouvernement a souligné que cet événement représente « un symbole éloquent de la convergence et de la capacité de nos trois pays à porter un projet mondial ambitieux ».

Il a qualifié cette manifestation planétaire de catalyseur d’investissements dans les infrastructures de transport, les équipements sportifs, les capacités hôtelières et touristiques, les solutions numériques et la sécurité, ajoutant qu’elle illustre pleinement « ce que nous pouvons accomplir ensemble ».

LR/MAP