Akhannouch souligne la position ferme du Maroc sur le Sahara sous le leadership de SM le Roi "La Razon"

Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a adopté une position ferme et juste sur la question du Sahara, a souligné le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch dans un interview publiée lundi par le quotidien espagnol “La Razon”.

L’approche marocaine s’appuie sur la diversification et l’intensification des partenariats, en “mettant au centre de ces derniers le soutien sans ambiguïté à notre souveraineté territoriale pleine et indivisible”, a relevé M. Akhannouch, notant que la récente résolution sur le Sahara adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies est une décision internationale juste et équitable qui représente un accomplissement décisif pour le règlement définitif de ce conflit artificiel qui n’a que trop duré.

Cette résolution place toutes les parties prenantes devant leurs responsabilités et leur offre une occasion historique et équitable de bâtir un environnement régional plus harmonieux et prospère tourné vers un avenir porteur d’un développement accru, une coexistence pacifique et une prospérité économique et sociale dans les régions du Sud, a-t-il soutenu.

Pour le Chef du gouvernement, cette résolution ouvre la voie à un dialogue constructif en vue d’un consensus entre toutes les parties, sans vainqueur ni vaincu, qui préserve la dignité de chacun, comme l’a déclaré SM le Roi Mohammed VI dans Son dernier discours du Trône.

Ce que la diplomatie royale a représenté pendant 26 ans en termes de sagesse, de réalisme et de fermeté sur les plans national, régional et international, a fait du Maroc aujourd’hui un modèle de respect et de crédibilité, et c’est ce qui a permis ce tournant diplomatique décisif sur la question du Sahara, a-t-il dit.

M. Akhannouch a rappelé à cet égard qu’il existe une convergence stratégique entre Rabat et Madrid au sujet du Sahara marocain, grâce à la clarté et la constance de la position espagnole, en harmonie avec les résolutions du Conseil de sécurité. Cette position constitue un élément essentiel de confiance entre les deux pays et un facteur structurant pour la stabilité régionale dans les espaces africain, méditerranéen et atlantique, a-t-il expliqué.

Abordant l’état actuel des relations entre le Maroc et l’Espagne, le Chef du gouvernement a affirmé que le partenariat entre les deux pays a connu une grande stabilité et une dynamique particulière ces dernières années, marqué par la confiance et le respect mutuel.

“La dynamique politique impulsée par nos deux Chefs d’État, et la profondeur des liens qu’ils entretiennent ont permis d’ancrer ce partenariat dans la durée et la clarté, ouvrant la voie à une coopération renforcée et structurante”, a-t-il indiqué.

M. Akhannouch a en outre mis en avant le caractère stratégique de ce partenariat. L’Espagne est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Maroc, et le Maroc est pour l’Espagne le 3è client hors Union européenne, premier client et premier fournisseur de l’Espagne sur l’ensemble du continent africain. Quelques 800 entreprises espagnoles sont implantées au Maroc et près de 12.000 entreprises marocaines entretiennent des relations économiques avec l’Espagne, a-t-il précisé.

Il a aussi évoqué la profondeur des relations humaines qui lient les deux Royaumes, avec près d’un million de Marocains résidant en Espagne et une communauté espagnole active au Maroc, reflétant l’imbrication étroite des espaces économiques, sociaux et culturels.

Et de rappeler en outre l’approche globale et équilibrée adoptée par Rabat et Madrid sur la question de la migration, fondée sur une coopération responsable avec les pays d’origine et de transit, et marquée par des actions conjointes efficaces dans la lutte contre la migration irrégulière et les réseaux de traite des êtres humains.

Preuve en est le grand succès de la Réunion de haut niveau Maroc-Espagne, tenue la semaine dernière à Madrid avec la participation d’une forte délégation ministérielle des deux côtés et qui s’est soldée par la signature de pas moins de 14 accords de coopération dans plusieurs domaines, a fait observer M. Akhannouch.

Dans le cadre d’une dynamique politique impulsée au plus haut niveau par nos deux Chefs d’État, les relations entre les deux pays reposent aujourd’hui sur des paramètres politiques explicites, un dialogue stable et une vision commune avec un sens élevé de responsabilité, a-t-il conclu.

LR/MAP