Le Caire | M. Nasser Bourita s’entretient avec son homologue égyptien

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi au Caire, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des expatriés égyptiens, Badr Abdelatty.

Lors de ces entretiens qui ont eu lieu en marge de la première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Egypte, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi qu’autres questions d’intérêt commun.

LR/MAP