Le Caire | M. Nasser Bourita s’entretient avec son homologue égyptien

Par Le Reporter.ma 06/04/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Le Caire | M. Nasser Bourita s’entretient avec son homologue égyptien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, lundi au Caire, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des expatriés égyptiens, Badr Abdelatty.

Lors de ces entretiens qui ont eu lieu en marge de la première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Egypte, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi qu’autres questions d’intérêt commun.

LR/MAP

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