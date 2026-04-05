Comité de Coordination et de Suivi | M. Akhannouch au Caire à la tête d’une délégation ministérielle

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Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch est arrivé, dimanche au Caire, à la tête d’une délégation ministérielle pour coprésider lundi, avec son homologue égyptien, les travaux de la première Session du Comité de Coordination et de Suivi Maroc-Egypte.

A son arrivée, M. Akhannouch a été accueilli par le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, et le ministre de l’Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Farid Saleh.

M. Akhannouch conduit une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’équipement et de l’eau, Nizar Baraka et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau et des Forêts, Ahmed Bouari.

La délégation comprend également le ministre de l’Industrie et du Commerce, Riad Mezzour, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Karim Zaidan, ainsi que l’ambassadeur du Royaume en Égypte, Mohamed Aït Ouali.

La réunion du Comité de Coordination et de Suivi maroco-égyptien s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de l’examen des perspectives de coopération entre les deux pays dans divers domaines.

LR/MAP