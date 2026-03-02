CDH | M. Zniber met en avant les stratégies royales de réduction des disparités sociales et spatiales

L’ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’ONU-Genève, Omar Zniber, a mis en avant, lundi à Genève, les stratégies royales de grande envergure visant la réduction des disparités sociales et spatiales.

Intervenant lors de la 61ème session du Conseil des droits de l’Homme, M. Zniber a remercié le Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme pour son rapport soulignant les réalisations substantielles accomplies par le Maroc en matière de promotion et de respect des droits de l’Homme.

S’exprimant au titre du point 2 de l’ordre du jour, le diplomate a particulièrement mis en avant les hautes orientations annoncées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le dernier Discours du Trône, en vue de réduire les disparités sociales et spatiales, dans le cadre de la démocratisation des institutions de gouvernance.

Il a précisé que ces stratégies s’inscrivent en articulation avec la généralisation de la protection sociale et sanitaire à l’ensemble de la population.

Au plan multilatéral, M. Zniber a rappelé que le Royaume a accueilli à Marrakech, du 11 au 13 février 2026, la sixième Conférence mondiale sur la lutte contre le travail des enfants, dont le document final, le “Cadre de Marrakech”, consacre une approche basée sur les droits de l’Homme.

Il a exprimé l’espoir de voir le Bureau international du Travail adopter une approche de partenariat avec le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme pour la mise en œuvre de ce cadre et l’éradication du travail des enfants dans les délais requis.

Dans le même esprit, a-t-il annoncé, le Maroc organisera, les 3 et 4 juin 2026, une réunion multilatérale consacrée à la prévention de la torture à travers les garanties fondamentales, ainsi qu’une retraite ciblée visant à renforcer l’Examen périodique universel, à la veille du lancement de son cinquième cycle.

Enfin, M. Zniber a annoncé une contribution volontaire du Royaume de 500.000 dollars en réponse à l’appel de fonds du Haut-Commissaire, ainsi qu’un montant additionnel de 10.000 dollars au Fonds spécial pour le Sous-Comité pour la prévention de la torture, réaffirmant l’engagement constant du Maroc en faveur du système onusien des droits de l’Homme.

LR/MAP