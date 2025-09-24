Casablanca-Settat | Les Trains Métropolitains de Proximité, un projet royal pour la mobilité urbaine

Partager Facebook

Le renforcement de la mobilité urbaine et périurbaine au niveau de la région de Casablanca-Settat vient de franchir un nouveau palier à la faveur d’un important service ferroviaire de Trains métropolitains de proximité (TMP), dont la réalisation a été lancée, mercredi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Nouvelle illustration de la Vision Royale pour une mobilité durable et de la volonté du Souverain de doter la capitale économique du Royaume et sa région d’infrastructures ferroviaires de nouvelle génération à la mesure des attentes de ses habitants, ces Trains métropolitains de proximité, dont l’exploitation est prévue à l’horizon 2030, constituent une véritable réponse aux enjeux de la mobilité urbaine au sein de cette métropole et présentent plusieurs atouts en termes de ponctualité, de qualité de services et de durabilité.

Offrant une cadence pouvant atteindre un train toutes les 7,5 minutes, ce service sera développé au niveau de trois lignes, à savoir: la Ligne 1 reliant le Grand stade Hassan II à Benslimane à l’Aéroport international Mohammed V; la Ligne 2 entre le Grand stade Hassan II et la gare Casa-Port, et la Ligne 3 entre la gare Casa-Port et l’Aéroport international Mohammed V.

Ces trois lignes, qui s’étendent sur un total de 92 Km, permettront de relier efficacement les principaux pôles urbains et périurbains de Casablanca et sa région, tout en assurant l’accès à des sites stratégiques tels que le grand stade Hassan II et l’Aéroport international Mohammed V.

Dans ce contexte, 10 nouvelles gares seront développées selon une charte architecturale harmonieuse et fluide, alliant confort, accessibilité et efficacité pour les passagers. Il s’agit de: Mohammedia-Facultés, Zenata, Sidi Bernoussi, Ain Sebaâ, Hay Mohammadi, Ville Nouvelle, Mers Sultan, l’Oasis, Sidi Maârouf et Nouaceur.

Les gares existantes feront également l’objet de travaux de modernisation pour intégrer pleinement le service des Trains métropolitains de proximité. D’ailleurs, dès la mise en service de ces trains, 150.000 voyageurs seront transportés chaque jour sur les trois lignes.

A noter que ce service de transport aura un impact significatif sur la mobilité et l’environnement. Ainsi, dès le début de la phase d’exploitation, il permettra de transporter 35 millions de passagers et d’éviter l’émission de 100.000 tonnes de gaz à effet de serre par an.

En plus des trois lignes des Trains métropolitains de proximité, un service aéro-express reliera directement la gare de Casa-Port à l’Aéroport international Mohammed V par des navettes tous les quarts d’heure. De même, le service de trains régionaux sera renforcé sur les axes d’El Jadida et de Settat par des navettes toutes les demi-heures.

Pour couvrir les besoins de mobilité régionale et de proximité, il est prévu l’acquisition de 48 rames automotrices d’une capacité de plus de 1.000 places et d’une vitesse de circulation de 160 km/h pour un coût de 7 milliards de dirhams (HT), traduisant ainsi la volonté de créer un réseau ferroviaire de proximité performant et pleinement adapté à l’évolution des besoins des voyageurs.

Ce nouveau service, qui fait partie d’une stratégie intégrée de développement du réseau ferroviaire national, vient s’ajouter aux multiples projets déjà lancés, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, en vue d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de leur offrir des services de transport sûrs, accessibles et durables.

LR/MAP