Coopération sécuritaire | M. Hammouchi en visite de travail à l’État des Émirats Arabes Unis
25/09/2025
Casablanca-Settat | Les Trains Métropolitains de Proximité, un projet royal pour la mobilité urbaine
24/09/2025
Casablanca | SM le Roi Mohammed VI lance des projets ferroviaires structurants à fort impact
24/09/2025
Le Maroc co-préside à New York, une réunion de commémoration du 20è anniversaire de “la Responsabilité de protéger”
24/09/2025
Conflit israélo-palestinien | Le Maroc réaffirme à New York son soutien à la solution à deux États (Akhannouch)
24/09/2025
AG de l’ONU | L’Afrique pointe au coeur des initiatives internationales impulsées par SM le Roi (Akhannouch)
24/09/2025
AG de l’ONU | Le plan d’autonomie, seule solution réaliste et durable à la question du Sahara (Akhannouch)
24/09/2025
Les Palaos affirment leur soutien à la marocanité du Sahara, à la souveraineté du Royaume sur ses Provinces du Sud
23/09/2025
Le Burundi réitère sa position constante en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur le Sahara
23/09/2025
Joe Wilson salue les liens de coopération et d’amitié historiques liant le Maroc et les États-Unis
23/09/2025
Le polisario, une organisation terroriste qui menace la paix et la sécurité mondiales (Joe Wilson)
23/09/2025
AG de l’ONU à New York | Ouverture du débat général de haut niveau avec la participation du Maroc
23/09/2025
L’Inspecteur Général des FAR, M.Berrid s’entretient avec le Chef d’Etat-Major des Armées du Niger
23/09/2025
New York | Série d’entretiens de Nasser Bourita en marge de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU
23/09/2025
Le Paraguay reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara, envisage l’ouverture d’un consulat dans les provinces du Sud
23/09/2025
Nasser Bourita tient une séance de travail à New York avec l’Envoyé Personnel du SG de l’ONU pour le Sahara
23/09/2025
