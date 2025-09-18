Casablanca – N’Djamena | La RAM inaugure sa 29e ligne directe sur le continent Africain

Partager Facebook

Le vol direct reliant Casablanca à N’Djamena, capitale de la République du Tchad, a été lancé mercredi par Royal Air Maroc (RAM), marquant une étape majeure dans la mise en œuvre de son plan stratégique de développement et le renforcement de son positionnement en Afrique.

Le vol inaugural a décollé de l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 23h40 pour atterrir à 05h05 à l’aéroport international de N’Djamena. La ligne sera opérée à raison de deux fréquences hebdomadaires, chaque mercredi et samedi, portant à 29 le nombre de dessertes directes opérées par RAM sur le continent africain.

Ainsi, cette nouvelle route répond aux attentes exprimées par la clientèle tchadienne, notamment en matière de correspondances vers l’Europe, les Amériques et l’Asie via le hub de Casablanca.

“Le lancement de cette nouvelle ligne directe vers N’Djamena illustre notre engagement envers le continent africain et s’inscrit pleinement dans notre plan de développement, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la coopération Sud-Sud”, a affirmé M. Hamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc, dans un communiqué diffusé à l’occasion de l’inauguration, notant que chaque nouvelle ligne ouverte renforce la position de Casablanca comme hub majeur de la connectivité mondiale et affirme le leadership de RAM en Afrique.

De son côté, l’ambassadeur du Tchad au Maroc, Hassan Adoum Bakhit Haggar, a souligné que cette nouvelle liaison constitue une avancée pour le commerce international et répond aux attentes des opérateurs économiques tchadiens désireux de renforcer leurs échanges avec le Maroc et le Maghreb.

“C’est une ligne très prometteuse, et nous sommes heureux de participer à ce vol inaugural qui ouvre de nouvelles perspectives à nos relations”, a-t-il affirmé dans une déclaration à la presse, tout en saluant la décision des autorités marocaines d’ouvrir cette nouvelle ligne directe.

M. Bakhit Haggar a qualifié la coopération entre les deux pays de “multiforme”, rappelant que le Maroc est aujourd’hui la principale destination des étudiants tchadiens.

Pour sa part, Mohamed Amine El Jaouhari, directeur de l’expérience client à RAM, a exprimé, dans une déclaration similaire, la fierté de la compagnie de lancer cette liaison directe entre le Maroc et le Tchad, qui permettra aux populations des deux pays frères de circuler plus facilement et de renforcer leurs liens humains, sociaux et économiques.

M. El Jaouhari a rappelé que RAM est présente sur le continent africain depuis 1957 et que la compagnie poursuit le déploiement de son plan de développement, axé sur le double objectif d’amélioration de l’expérience client et de densification du réseau africain.

Dans ce cadre, l’intégration prochaine de nouveaux avions au sein de la flotte aura pour premier but le renforcement de la connectivité intra-africaine, tout en offrant davantage de confort, de sécurité et de fiabilité, a-t-il fait valoir.

Avec le renforcement constant de son réseau et de ses fréquences, RAM réaffirme sa volonté de répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée et de promouvoir l’attractivité du Maroc comme destination phare et hub de connexion pour les voyageurs du monde entier.

LR/MAP