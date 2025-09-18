Classement FIFA 2025 | Le Maroc grimpe au 11e rang mondial et reste leader en Afrique

Les Lions de l’Atlas ont gagné une place pour accéder au 11è rang mondial du dernier Classement du football masculin, publié jeudi par la Fédération internationale de football association (FIFA).

Le Maroc totalise 1706,27 points (+7,55) et profite de la dégringolade de l’Allemagne (12e, -3) qui quitte le Top 10 pour la première fois depuis octobre 2024, pénalisée par sa défaite lors de son premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Le Maroc, qui retrouve une place qu’il occupait en avril 2023, talonne la Croatie et l’Italie qui ont grimpé respectivement à la 9e (+1) et à la 10e (+1) places.

En tête du classement, premier chamboulement notable, l’Espagne (1re, +1) met fin à la domination de l’Argentine (3e, -2), qui cède sa place de leader occupée depuis avril 2023. Avec ce retour au sommet, la championne d’Europe en titre retrouve une première place qui lui échappait depuis 2014.

D’autres changements sont à signaler en tête de classement : la France (2e, +1) passe elle aussi devant l’Albiceleste, tandis que le Portugal retrouve le Top 5 (5e, +1), profitant de la chute du Brésil (6e, -1).

Au niveau africain, le Maroc domine toujours le classement, devant le Sénégal, toujours 18è rang mondial. L’Égypte, toujours troisième, mais perd une place pour occuper le 35è, suivie de l’Algérie, qui perd 2 points (38e)

Par ailleurs, la principale progression est à mettre au crédit de la Slovaquie (42e, +10), qui gagne dix places et retrouve le Top 50 à la faveur d’un parcours de qualification entamé sur les chapeaux de roue avec deux succès, dont un contre l’Allemagne.

De leur côté, la Gambie (115e, + 8), Madagascar (108e, +7), le Paraguay (37e, +6), l’Ouganda (82e, +6), la Libye (112e, +5), le Suriname (131e, +5), et les Îles Féroé (136e, +5) gagnent au moins cinq places chacun.

À noter également que le Canada (26e, + 2), l’un des trois pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, et le Kosovo (91e, + 4) n’ont jamais figuré aussi haut depuis la création du classement en 1993.

LR/MAP