Rabat | Kaspersky dévoile ses solutions de protection contre les cyberattaques et son rôle en Afrique

La société internationale de cybersécurité Kaspersky a mis en avant, mardi à Rabat, ses solutions de protection contre les cyberattaques et son rôle en Afrique, dans le cadre de la Semaine régionale de la cybersécurité, initiée sur Hautes Instructions Royales par la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) relevant de l’Administration de la Défense Nationale.

Dans son stand installé au chapiteau d’exposition, la société Kaspersky a présenté ses solutions technologiques de sécurité des systèmes d’information ainsi que son engagement en faveur de la protection des données des institutions et des sociétés au Maroc et dans la région.

Dans une déclaration à la MAP, Kawtar Tarki, Territory Channel Account Manager chez Kaspersky, a indiqué que la présence de l’entreprise à ce conclave vise à rapprocher au maximum les solutions de protection des données des clients marocains, tout en communiquant sur les dernières innovations développées par l’entreprise.

Mme Tarki a également mis l’accent sur les efforts de formation et de sensibilisation déployés par l’équipe de Kaspersky au profit de ses collaborateurs, afin de les accompagner dans la compréhension des cyberattaques et des menaces visant leurs infrastructures.

Les solutions actuelles de Kaspersky vont au-delà de la simple vente de produits, a-t-elle noté, ajoutant que la multinationale dispose d’une équipe de chercheurs et d’experts mobilisés pour faire face à “la vague de menaces sophistiquées et ciblées”.

Par ailleurs, la responsable a fait savoir que la société est le premier éditeur au monde à offrir à ses clients l’accès à des centres de transparence internationaux, leur permettant de vérifier les codes sources utilisés.

Dans une déclaration similaire, le directeur général pour le Benelux, les pays nordiques et l’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, Tim de Groot, a mis en avant le rôle stratégique du Maroc dans la dynamique régionale de l’entreprise, notant que le Royaume est l’un des pays africains où Kaspersky dispose d’une forte présence.

Selon lui, l’Afrique représente aujourd’hui un marché en pleine expansion, mais aussi une cible grandissante pour les cybercriminels qui multiplient leurs attaques sur le continent. “Kaspersky mène à cet égard des études approfondies et publie régulièrement des rapports sur les cybermenaces émergentes dans la région”, a affirmé M. de Groot.

Pour relever les défis qui se posent dans ce domaine, le leader mondial de cybersécurité adopte une approche inclusive qui couvre l’ensemble de l’écosystème numérique, en protégeant aussi bien les consommateurs individuels que les petites et moyennes entreprises ainsi que les institutions publiques et privées.

Kaspersky est une société privée multinationale spécialisée dans la sécurité des systèmes d’information proposant des antivirus, anti-spyware, anti-spam ainsi que d’autres outils de cybersécurité. Basée à Moscou, elle dispose d’une trentaine de filiales afin de protéger ses clients répartis dans plus de 200 pays et territoires.

Placée sous le thème “L’avenir de la cybersécurité : la souveraineté numérique pour un développement économique durable”, la Semaine régionale de la cybersécurité, qui se tient du 15 au 19 septembre à Rabat, est marquée par la présence de hauts responsables gouvernementaux, d’experts et d’acteurs des secteurs public et privé du Maroc, du monde arabe et de l’Afrique.

Au programme de cet événement figure une série de panels et de rencontres-débats sur des thématiques telles que l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, la souveraineté numérique, le développement durable et la coopération internationale.

