Candidature Maroc-Espagne-Portugal au Mondial 2030 | Dans un contexte de conflits, le football peut être facteur de cohésion et de paix

Dans un contexte international marqué par des crises et des conflits entre nations, la candidature conjointe du Maroc avec l’Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du monde 2030 prouve que le football peut être un facteur de cohésion et de paix, a affirmé le journaliste malien, Mohamed Sangoulé Dangnoko.

“Le fait que le Maroc soit avec l’Espagne et le Portugal sur la même liste pour candidater à l’organisation de la coupe du monde 2030 est une très bonne chose”, a souligné le journaliste dans une déclaration à la MAP, ajoutant que dans un contexte de crises et de conflits entre nations, cette candidature est la preuve que “le football peut être un facteur de cohésion et de paix”.

Il s’agit également d’une candidature qui regroupe deux continents ce qui est “salutaire”, a dit le journaliste malien.

Par ailleurs, il a indiqué que la candidature du Maroc avec l’Espagne et le Portugal “n’est pas un fait du hasard”, affirmant que le Royaume du Maroc abrite les meilleures infrastructures sportives du continent.

“La dernière coupe du monde des clubs qui s’est tenue en février dernier à Rabat et à Tanger a démontré que ce pays était capable d’organiser toutes les compétitions que ce soit au niveau continental ou mondial”, a poursuivi ce journaliste qui a été parmi le groupe de représentants de médias africains ayant couvert cet événement.

Il a noté que la candidature du Maroc avec l’Espagne et le Portugal est “une candidature sérieuse qui a toutes ses chances d’obtenir l’organisation du mondial 2030 car c’est une candidature qui va au delà du football”.

SM le Roi Mohammed VI avait annoncé, le 14 mars, la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022).

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, avait noté le Souverain.

SM le Roi a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.

LR/MAP