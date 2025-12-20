CAN Maroc | “Nous allons donner le maximum pour remporter la CAN” (Walid Regragui)

Partager Facebook

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé, samedi à Rabat, que les Lions de l’Atlas donneront le maximum pour réaliser leur objectif de remporter la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

S’exprimant en conférence de presse d’avant match contre les Comores, dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat en ouverture de la CAN, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc, Regragui a souligné que “nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe. Notre objectif est de gagner la Coupe et les joueurs sont prêts pour faire une bonne CAN”.

Abordant le match contre les Comores, le coach national a fait valoir que “chaque match est important par ce qu’on représente le Maroc. Il faut gérer les émotions par ce qu’il y a de grandes attentes, mais les joueurs doivent être calmes, avec des certitudes, de la confiance, de l’humilité et du respect de l’adversaire”.

Concernant les blessures de certains joueurs de l’équipe nationale, Regragui a relevé la nécessité de “s’adapter aux difficultés et aux blessures de dernier moment des joueurs”, ajoutant que “l’équipe nationale se prépare depuis longtemps à ces aléas”.

“Chaque joueur qui sera aligné sera au rendez-vous et fera le travail nécessaire”, a-t-il insisté.

“Aujourd’hui, nous avons une volonté et une conviction de pouvoir gagner. On veut rester dans cette logique pour que le football marocain reste au top niveau et chercher les titres”, a soutenu Regrarui.

“Le fait d’être favoris de cette compétition signifie que nous serons très attendus”, a-t-il expliqué, ajoutant que “nous avons une pression positive qui nous pousse à mieux gérer notre effort, notre jeu et notre mental”.

S’agissant de la participation de Achraf Hakimi, Regragui a mis l’accent sur les efforts du joueur pour récupérer, estimant que le défenseur du PSG est un “exemple pour tous vu le travail qu’il a accompli pour être présent lors de la CAN”.

Selon lui, “tous les ingrédients sont là pour gagner, à savoir; la motivation, l’unité et le public”, relevant que “nous avons des matchs difficiles durant lesquels nous pouvions souffrir, mais ça reste bon pour la victoire”.

LR/MAP