CAN 2025 | La FRMF saisit la CAF et la FIFA suite au retrait du Sénégal en finale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce, lundi, qu’elle va recourir aux procédures légales auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF), ainsi que de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) afin de statuer sur le retrait de l’équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l’équipe nationale marocaine.

Ce recours fait également suite aux événements qui ont accompagné cette décision, suite à l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes, précise la FRMF dans un communiqué publié sur son site officiel.

“Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs”, déplore la même source.

A cette occasion, la FRMF adresse ses vifs remerciements à l’ensemble du public marocain qui est resté fidèle à l’équipe nationale par sa présence massive et son soutien inconditionnel pendant l’ensemble des matchs de la sélection nationale, ainsi que des autres rencontres.

LR/MAP