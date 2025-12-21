Tags

,

Voir aussi

Rabat | Le Chef du gouvernement préside la présentation du plan stratégique de la SONARGES

Rabat | Le Chef du gouvernement préside la présentation du plan stratégique de la SONARGES

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, une réunion de travail …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma