Blanchiment de capitaux | L’ANRF remet son rapport annuel 2024 au Chef du gouvernement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, mardi à Rabat, le président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), qui lui a présenté le rapport annuel de l’Autorité au titre de l’année 2024, conformément aux dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Lors de cette rencontre, le Président de l’ANRF a présenté les principales réalisations de l’Autorité au titre de l’année 2024, se traduisant principalement par le parachèvement de la mise en conformité globale du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) avec les normes internationales du Groupe d’Action Financière (GAFI), indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement

L’année 2024 a été marquée par l’adoption du 3è rapport de l’évaluation nationale des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, élaboré en coordination avec tous les partenaires nationaux concernés.

Ce rapport vise à identifier les risques liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et la prolifération des armes, à réduire leur impact et continuer à renforcer la compréhension du contexte des risques émergents auprès des différents intervenants des secteurs public et privé.

De même et dans le cadre d’une approche préventive, un plan d’action global a été lancé afin de préparer le 3ème cycle du processus d’évaluation mutuelle du dispositif national auquel le Maroc sera soumis à partir de novembre 2026.

Le rapport met également en exergue les mesures prises pour améliorer le cadre juridique du dispositif national, et ce par l’élaboration de textes de lois en coordination avec les secteurs concernés, tels qu’un projet de loi visant la refonte globale de la loi n° 43-05 relative à la LBC et celui relatif aux crypto-actifs.

Sur le plan opérationnel, le rapport souligne la tendance à la hausse des indicateurs d’activité de l’Autorité au cours de l’année 2024, tant en ce qui concerne les déclarations de soupçon soumises que les demandes d’informations reçues aux niveaux national et international, ainsi que les transmissions aux autorités judiciaires compétentes.

Sur le plan international, le rapport présente les efforts de coopération avec les organismes et organisations régionaux et internationaux compétents, visant à renforcer la position du Royaume du Maroc et à honorer ses engagements internationaux en matière de LBC/FT.

Enfin, il a été souligné lors de cette rencontre, la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir la réussite du 3ème cycle du processus d’évaluation mutuelle du dispositif national, en accélérant l’adoption et la publication des textes de lois nécessaires pour la mise à niveau du dispositif national, ainsi qu’en renforçant la coordination entre toutes les parties prenantes pour améliorer son efficacité face aux défis actuels et futurs.

LR/MAP