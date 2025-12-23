CAN Maroc 2025 | M. Lecourtier et M. Arif visitent la Rédaction commune « MAP AFP »

Partager Facebook

L’ambassadeur de France au Maroc, M. Christophe Lecourtier, et le Directeur Général de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), M. Fouad Arif, ont effectué une visite à la Rédaction commune mise en place par la MAP et l’Agence France Presse (AFP), en vue de la couverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025), qui se déroule dans le Royaume jusqu’au 18 janvier prochain.

À cette occasion, le diplomate français et le Directeur Général de la MAP ont suivi des explications sur le fonctionnement de cette Rédaction installée au sein de l’Agence Maghreb Arabe Presse, et échangé avec ses responsables sur les différents aspects de la couverture de cette compétition continentale.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lecourtier s’est félicité de la mise en place de cette Rédaction chargée de la couverture d’un événement sportif extrêmement intense et très important sur lequel “les yeux de l’Afrique, mais au-delà, de tous ceux qui s’intéressent au sport vont être rivés lors des prochaines semaines”.

“Je suis extrêmement heureux de voir qu’il y a une équipe constituée de journalistes français venus ici pour travailler avec leurs collègues marocains, en vue de mettre en avant ce grand événement de la manière la plus moderne possible”, a-t-il dit.

Selon l’ambassadeur français, ce projet est le prolongement d’une longue coopération entre les deux Agences de presse qui couvre des domaines aussi divers.

De son côté, M. Arif a souligné dans une déclaration similaire que cette Rédaction commune, composée de journalistes marocains et français ainsi que de formateurs, est la 2e phase d’un programme de formation, amorcé plus d’un mois auparavant avec la participation d’équipes de la Division Sport ainsi que des photographes et des créateurs de contenu pour les réseaux sociaux de la MAP à une session de formation à Paris.

“Il s’agit d’un des aspects de la coopération bilatérale qui est appelée à grandir et à s’élargir bientôt à d’autres aspects du journalisme d’agence”, a-t-il affirmé.

“Nous sommes tous optimistes quant au résultat et l’intérêt que les deux parties portent à cette coopération”, a conclu le Directeur Général de la MAP.

Il est à rappeler que la MAP et l’AFP ont signé, en octobre dernier à Paris, un accord de coopération pour établir un partenariat dans le domaine du journalisme sportif.

Cet accord, signé par le Directeur Général de la MAP, M. Fouad Arif et le Président Directeur Général de l’AFP, M. Fabrice Fries, vise à promouvoir l’échange d’expériences, l’innovation éditoriale et technologique, et la réalisation de projets communs.

LR/MAP