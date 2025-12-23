Trésor | Un besoin de financement de 89,6 MMDH à fin novembre 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) a dégagé un besoin de financement de 89,6 milliards de dirhams (MMDH) au terme des onze premiers mois de 2025, contre 55,9 MMDH durant la même période un an auparavant, selon le ministère de l’Économie et des Finances.

Les mobilisations nettes se sont élevées à 39 MMDH sur le marché domestique, tandis que les emprunts extérieurs nets se sont établis à 33,6 MMDH, précise le ministère dans son récent document sur la SCRT.

Le flux de l’endettement intérieur recouvre des souscriptions pour un montant de 163,8 MMDH et des remboursements en principal pour 124,8 MMDH.

Concernant le flux de l’endettement extérieur, il comprend des tirages de 44,5 MMDH, y compris 20,9 MMDH mobilisés sur le marché financier international, ainsi que des amortissements de 11 MMDH.

La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l’Économie et des Finances, les résultats de l’exécution des prévisions de la Loi de finances avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l’année précédente.

Alors que la situation produite par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a un caractère fondamentalement comptable, la SCRT appréhende, comme le préconisent les normes internationales en matière de statistiques des finances publiques, les transactions économiques réalisées au cours d’une période budgétaire en décrivant, en termes de flux, les recettes ordinaires, les dépenses ordinaires, les dépenses d’investissement, le déficit budgétaire, le besoin de financement et les financements mobilisés pour la couverture de ce besoin.

LR/MAP