Bank of Africa reçoit le prix “Outstanding Service” aux Green Investment Principles 2025 à Hong Kong

Bank of Africa a été distinguée du prix “Outstanding Service” lors de la réunion plénière 2025 des Green Investment Principles (GIP) pour l’“Initiative Ceinture et Route”, tenue récemment à Hong Kong.

Coorganisée avec l’Université de Hong Kong sur son campus du Centenaire, reconnu comme un pôle international de l’innovation en matière de durabilité, cette distinction consacre le rôle pionnier de Bank of Africa dans la promotion de la finance durable et le renforcement de la coopération Sud-Sud au sein du réseau GIP, a indiqué l’institution dans un communiqué.

“Cette distinction met en lumière notre engagement à faire de la finance durable un levier de compétitivité et de transformation pour l’Afrique. À travers le GIP, nous œuvrons à bâtir des ponts tangibles entre les marchés africains et asiatiques, à promouvoir la transparence, la transition et, bientôt, l’adaptation. C’est une reconnaissance collective du travail de nos équipes et de la vision portée par M. Othman Benjelloun”, a déclaré Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur et Directeur Général Exécutif, cité dans le communiqué.

Sous la direction de son Président-Directeur Général, Othman Benjelloun, Bank of Africa s’est imposée comme un acteur africain de premier plan dans la finance durable à l’échelle internationale. Membre fondateur et première institution africaine à siéger au Secrétariat du GIP depuis 2019, la Banque copréside également le Chapitre Afrique, sous la direction de M. Benjelloun-Touimi.

La Banque œuvre activement à sensibiliser et former les acteurs financiers aux enjeux ESG, à promouvoir des solutions innovantes adaptées aux marchés africains et à renforcer la coopération Sud-Sud, afin d’accélérer l’adoption des meilleures pratiques en matière de finance durable.

Lancée en 2019, l’initiative des Green Investment Principles vise à promouvoir l’intégration des considérations environnementales et climatiques dans les investissements liés à l’“Initiative Ceinture et Route”. Elle regroupe plus de 50 institutions financières et partenaires issus d’Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, constituant une plateforme mondiale de coopération au service des économies émergentes souhaitant concilier croissance, transition bas carbone et inclusion financière.

Les échanges lors de la plénière ont également mis en avant l’importance croissante de la Transition Finance, issue des travaux du G20 Sustainable Finance Working Group, désormais pilier clé du GIP, ainsi que la volonté d’intensifier les efforts en faveur de l’adaptation climatique, un enjeu crucial pour les marchés émergents.

LR/MAP