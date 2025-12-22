Bank Al-Maghrib émet une pièce et un billet commémoratifs à l’occasion de la CAN Maroc 2025

Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, lundi, l’émission d’une pièce commémorative en argent d’une valeur faciale de 250 dirhams et la mise en circulation d’un billet commémoratif de 100 dirhams, à l’occasion de l’organisation de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations -Maroc 2025 (CAN-2025).

La pièce commémorative présente à l’avers l’effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’inscription “محمد السادس”, l’inscription en arabe “المملكة المغربية” et en tifinagh ” “, ainsi que le millésime “2025 – 1447”.

Au revers, la pièce comporte l’inscription “MOROCCO 2025 المغرب” , une représentation artistique du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, surmontée par la carte de l’Afrique, avec des feux d’artifice festifs célébrant la CAN, ainsi que la valeur faciale en chiffres : “250” et en lettres arabes : “درهما وخمسون مائتان” , ajoute la même source.

Les caractéristiques techniques de la pièce commémorative se présentent comme suit : Alliage : Argent (925 millièmes) et Cuivre (75 millièmes) ; Poids : 28,28 grammes ; Diamètre : 38,61 millimètres ; Tranche : Cannelée ; Frappe : Proof.

De son côté, le billet commémoratif illustre l’engagement du Royaume en faveur du sport et met en exergue ses nouvelles infrastructures sportives.

Le recto de ce billet présente le portrait de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les armoiries du Royaume, une représentation stylisée du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, la carte de l’Afrique, un motif d’arabesque marocaine et une stylisation d’un ballon de football.

Le verso du billet comporte la dénomination de l’Institut d’émission en lettres tifinagh et latines, une vue intérieure du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, des silhouettes stylisées de joueurs en action, un ballon orné de la carte de l’Afrique, des étoiles dynamiques évoquant la célébration, ainsi qu’une mixture d’arabesques marocaines et de motifs africains.

Ce billet intègre plusieurs éléments de sécurité à la pointe de la technologie, tels que le fil de sécurité à fenêtres et à changement de couleurs avec effet dynamique, un motif de repérage recto/verso, des motifs imprimés par des encres spéciales, changeant de couleur selon l’angle de vision, des motifs avec un relief perceptible pour les malvoyants et des micro-textes.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le directeur de Dar As-Sikkah, Hassan Regraga, a souligné que “les thèmes retenus dans les représentations graphiques traduisent la richesse culturelle du Royaume, son ancrage africain et le développement des infrastructures sportives”.

“Le billet commémoratif comporte, en plus des caractères tifinagh, des dispositifs de sécurité innovants, tels que des encres magnétiques changeant de couleur et des motifs en relief perceptibles pour les malvoyants”, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que “l’ensemble des étapes de conception et de production du billet et de la pièce commémoratifs ont été intégralement réalisées par les compétences marocaines de Dar As-Sikkah”.

Doté d’un cours légal et d’un pouvoir libératoire, le billet commémoratif de 100 dirhams sera émis, en nombre limité, ce lundi et circulera concomitamment avec les coupures de 100 dirhams actuellement en vigueur.

