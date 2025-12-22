Le CESE parachève son exercice 2025 et fixe le cap de ses auto-saisines pour l’année à venir

Le Conseil économique, social et environnemental a tenu, lundi, la 77e session ordinaire de son Assemblée générale, présidée par M. Abdelkader Amara, président du CESE.

Au cours de cette session, l’Assemblée générale du Conseil a adopté à l’unanimité trois projets d’avis, dont le premier porte sur le thème “les comportements civiques dans les lieux et espaces publics”, indique un communiqué du Conseil.

À travers cet avis, le Conseil examine un ensemble de comportements individuels et collectifs auxquels il convient de remédier afin de construire un espace public sûr, organisé et propice au vivre-ensemble, tout en consacrant les valeurs de la citoyenneté active, dans la perspective de contribuer à l’élaboration d’une vision globale érigeant le comportement civique en levier de développement durable, souligne le communiqué.

Le deuxième projet d’avis, qui a trait à “la biodiversité au Maroc : enjeux, menaces et opportunités pour un développement durable”, vise à analyser les mutations liées à la biodiversité dans le Royaume, à mettre en évidence les interactions entre les systèmes écologiques et les dynamiques socio-économiques ainsi que les enjeux qu’elles posent pour le développement durable du pays.

Le Conseil entend, à travers cet avis, formuler des recommandations opérationnelles à même de valoriser ce capital essentiel et de renforcer la résilience des territoires et des populations face aux répercussions des activités humaines et aux changements climatiques.

Le troisième projet d’avis sur la coopération intercommunale analyse les modalités de ce mécanisme et met en lumière son rôle stratégique pour l’organisation et la gestion des projets communs, consolider la solidarité entre les collectivités territoriales, améliorer l’exercice des compétences des instances élues, la qualité des services publics et l’impact des programmes et plans de développement territorial sur la population locale.

En outre, l’Assemblée générale a procédé à l’adoption de son plan d’action des auto-saisines du CESE au titre de l’année 2026. Comme à l’accoutumée, le CESE a veillé à retenir des thèmes ayant un impact direct sur les citoyens, les entreprises, les territoires et la société dans son ensemble.

Les propositions émanant des citoyennes et citoyens et recueillies à travers la plateforme “ouchariko.ma”, les réseaux sociaux ainsi que les rencontres organisées par le CESE, ont également été prises en compte, fait savoir le communiqué.

Dans le cadre des saisines reçues par le Conseil, les membres ont été informés de la réception d’une nouvelle demande d’avis, en date du 15 décembre 2025, émanant de la Chambre des représentants concernant le projet de loi n°54.23 modifiant et complétant la loi n°65.00 relative à l’Assurance-maladie obligatoire de base (AMO), ainsi que d’autres dispositions spécifiques.

Le Bureau du Conseil, réuni le 18 décembre 2025, a confié l’élaboration d’un projet d’avis à la Commission permanente chargée des affaires sociales et de solidarité, qui démarrera ses travaux conformément à l’approche du Conseil et dans le respect des délais en vigueur, conclut le CESE.

LR/MAP