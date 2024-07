Attijariwafa Bank & Al Akhawayn renforcent leur collaboration autour d’un partenariat stratégique

Partager Facebook

Le groupe Attijariwafa Bank et l’Université Al Akhawayn ont signé, récemment, une convention de partenariat visant à donner un nouvel élan à leur collaboration.

Paraphée par le Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, et le Président de l’Université Al Akhawayn, Amine Bensaid, cette convention vient couronner l’excellence des relations entre les deux institutions qui œuvrent conjointement depuis plusieurs années pour accompagner la montée en compétences des jeunes talents, indique un communiqué d’Al Akhawayn.

Ce partenariat permettra d’accélérer la collaboration entre les deux établissements qui portent une stratégie d’ouverture prônant la proximité entre le monde académique et celui de l’entreprise, poursuit la même source.

Attijariwafa bank et l’Université Al Akhawayn souhaitent renforcer leurs synergies, mutualiser leurs énergies et créer une dynamique constructive autour d’une feuille de route innovante.

Ce partenariat porte notamment sur la création de synergies autour des parcours académiques et des programmes de formation, la collaboration étroite autour du recrutement et l’insertion professionnelle des jeunes talents, en plus du transfert mutuel de compétences et partage des expertises.

Il s’agit également de la mise en place de programmes immersifs favorisant la montée en compétences des jeunes talents et leur insertion professionnelle, le développement de projets conjoints liés à l’entrepreneuriat, le lancement d’une dynamique autour de l’innovation et aux nouvelles technologies.

Attijariwafa Bank et l’Université Al Akhawayn comptent aussi accélérer des initiatives communes en matière d’accompagnement des jeunes sur le volet inhérent au développement de l’intelligence collective, aux softskills et au développement personnel, etc.

LR/MAP