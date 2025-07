Ambassade du Maroc aux États-Unis | Célébration à Washington de la glorieuse Fête du Trône

Partager Facebook

L’ambassade du Maroc aux Etats-Unis a organisé, mercredi soir à Washington, une grandiose réception à l’occasion du 26ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Tenue à l’emblématique bâtiment de l’Organisation des Etats Américains (OEA), la cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités américaines, des membres du corps diplomatique accrédité dans la capitale fédérale des Etats-Unis, d’éminentes personnalités du monde politique, économique, académique, médiatique, ainsi que des membres de la communauté marocaine établie en Amérique.

Dans un discours à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, a mis en avant les liens solides et indéfectibles d’allégeance qui unissent le peuple marocain au Trône Alaouite, soulignant que la Monarchie demeure, à travers les siècles, “la pierre angulaire d’une vision ambitieuse et cohérente qui guide le Maroc dans ses différents défis et transformations”.

L’ambassadeur a, en outre, mis en lumière le nouveau modèle économique mis en place par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi, notant que ce modèle novateur est ancré dans l’inclusion, la résilience et la souveraineté.

Au cours de la seule année écoulée, le Maroc a enregistré une croissance de 4,5% malgré les chocs mondiaux, tout en engageant de nouvelles réformes en matière d’investissement, d’éducation et de gouvernance numérique, a-t-il indiqué, rappelant la mise en oeuvre accélérée d’importants programmes d’infrastructures.

Au-delà de ces statistiques, a poursuivi M. Amrani, pointe une réalité politique sans ambages: un Maroc stable, émergeant, crédible et engagé dans une dynamique réformatrice dans une région trop souvent marquée par l’incertitude. Cette orientation avant-gardiste n’est pas le fruit du hasard, mais l’émanation d’un choix assumé, a-t-il affirmé.

Évoquant le partenariat stratégique entre Rabat et Washington, l’ambassadeur a rappelé que le Maroc est le seul pays africain lié par un accord de libre échange avec les Etats-Unis, précisant que depuis 2006, les échanges commerciaux entre les deux pays ont été multipliés par quatre.

“Les chiffres ne reflètent qu’une partie de la réalité. Aujourd’hui, les entreprises américaines se développent au Maroc, que ce soit dans l’aéronautique, la transformation numérique ou la logistique pharmaceutique”, a-t-il fait valoir, ajoutant que le Royaume n’est pas seulement une destination, mais une porte d’accès vers d’autres marchés.

De son côté, Mora Namdar, haut responsable au Bureau des Affaires du Proche-Orient au Département d’Etat américain, a tenu à féliciter, au nom du Président Donald Trump et du Secrétaire d’Etat Marco Rubio, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône.

“Le Maroc est l’ami le plus ancien et le plus proche de notre Nation”, a-t-elle souligné, relevant que cette relation vieille de près de 240 ans a contribué à la consolidation de la paix et la sécurité.

La responsable au Département d’Etat a en outre indiqué que les deux pays continueront à consacrer cet héritage sous le leadership du Président Donald Trump et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour les Etats-Unis, le Maroc est un partenaire “important”, a-t-elle encore relevé, émettant le souhait de voir ce partenariat stratégique se consolider davantage au service des deux peuples.

Par la même occasion, la responsable américaine a rappelé la réaffirmation par les Etats-Unis de leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara et leur soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie comme la seule base crédible et réaliste pour résoudre ce différend régional autour du Sahara. “Nous pensons que c’est la seule base pour parvenir à une solution juste et durable à ce conflit”, a-t-elle conclu.

De son côté, le Général de Division, Daniel Boyack, commandant la garde nationale de l’État de l’Utah, a mis en avant l’amitié et le partenariat de longue date liant Rabat et Washington, rappelant que le Maroc fut le premier pays à reconnaître l’indépendance des Etats-Unis, et “demeure un partenaire tout aussi fort aujourd’hui”.

Évoquant la coopération entre les deux pays, M. Boyack a cité notamment la tenue annuelle de l’exercice militaire conjoint “African Lion”, le plus grand et le plus important en Afrique, notant que le Maroc joue un rôle leader en la matière au niveau du continent africain.

Intervenant également lors de cette réception, le Secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains (OEA), Albert Ramdin, a souligné la “grande importance” que cette organisation accorde au partenariat avec le Royaume.

“Depuis 44 ans, le Maroc est observateur permanent auprès de notre organisation”, contribuant à jeter des passerelles durables entre l’Afrique et les Amériques, a relevé M. Ramdin. “Notre vision est la même que celle du Maroc, à savoir la paix et la prospérité”, a-t-il dit.

Le Secrétaire général de l’OEA a, de même, souligné que le positionnement stratégique du Maroc sur la côte atlantique et ses liens étroits avec l’Europe et le Moyen-Orient offrent une base unique pour renforcer les liens avec le reste de l’hémisphère.

“Sous le leadership du Maroc par le biais de la coopération Sud-Sud et le partage de sa riche culture et de ses traditions, votre pays est devenu un ami proche et fidèle des Amériques”, a-t-il conclu.

