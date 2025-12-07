Organisation du 3è Salon HSK consacré aux études et opportunités d’emploi en Chine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca (FMPC), relevant de l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C), a accueilli dimanche, la 3è édition au Maroc du Salon HSK consacré aux études et opportunités d’emploi en Chine, un événement dédié à la formation et aux perspectives professionnelles.

Ce salon, organisé par le Centre International Hankao en partenariat avec l’UH2C et son Institut Confucius, vise à renforcer les échanges académiques, scientifiques et professionnels entre le Maroc et la Chine, grâce à la participation d’environ 40 universités chinoises ainsi qu’une dizaine d’entreprises installées au Maroc.

Ce rendez-vous offre aux étudiants marocains et aux visiteurs une occasion privilégiée de découvrir des établissements universitaires de renom, d’obtenir des informations détaillées sur les procédures de candidature aux bourses d’études en Chine, ainsi que d’entrer en contact direct avec des entreprises chinoises opérant au Maroc afin de s’informer sur les opportunités d’emploi disponibles.

Il permet, en outre, d’accompagner l’orientation des étudiants vers des parcours académiques internationaux et de renforcer leur employabilité.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadrice de Chine au Maroc, Yu Jinsong, a salué les efforts déployés pour l’organisation de ce salon, qui illustre le niveau de développement des relations de coopération liant les deux pays dans plusieurs domaines, notamment l’enseignement supérieur, la formation et la culture.

L’installation de nombreuses entreprises chinoises ainsi que d’institutions éducatives au Maroc constitue un indicateur fort de la solidité de ces relations, a-t-elle affirmé, exprimant la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération avec le Maroc, en particulier dans le domaine de l’enseignement supérieur, à travers l’accueil d’étudiants marocains dans les universités et instituts chinois.

Pour sa part, le président de l’UH2C, Houssine Azeddoug, a souligné que cet évènement s’inscrit dans la stratégie de l’université visant à développer les perspectives de coopération académique, scientifique et culturelle entre le Maroc et la Chine.

Il a, dans ce sens, relevé que l’organisation de ce salon pour la deuxième année consécutive témoigne de la profondeur du partenariat entre l’université marocaine et ses homologues chinoises, et contribue à mieux informer les étudiants sur les possibilités d’études et d’emploi en Chine.

M. Azeddoug a également rappelé que l’Institut Confucius de l’Université Hassan II a reçu en novembre dernier, à Pékin, le prix du “Partenaire exceptionnel du Salon HSK 2025”, une distinction en reconnaissance de son engagement continu dans la promotion de la langue chinoise et l’organisation du test de compétence linguistique HSK au Maroc.

De leur côté, plusieurs représentants des universités chinoises participantes ont souligné que le nombre d’étudiants marocains en Chine a connu une hausse notable ces dernières années, estimant que ce salon constitue une opportunité précieuse pour les jeunes étudiants marocains d’obtenir des informations détaillées sur les cursus proposés et sur les modalités d’inscription aux études en Chine.

De même, l’organisation régulière du Salon HSK et la reconnaissance obtenue à Pékin confirment le rôle central de l’UH2C et de son Institut Confucius dans le développement des coopérations académiques et scientifiques entre le Maroc et la Chine.

LR/MAP