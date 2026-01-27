Abdellatif Hammouchi s’entretient à Rabat avec le directeur de la police du Danemark

Partager Facebook

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, a tenu, mardi à Rabat, une réunion de travail avec le Directeur de la police, chef de l’unité nationale chargée de la lutte contre le crime organisé au Danemark, Mikael Wern, qui était accompagné de responsables de la sécurité et de la lutte contre la criminalité, ainsi que de représentants de l’Ambassade du Danemark à Rabat.

L’ordre du jour de cette rencontre a porté sur plusieurs questions sécuritaires d’intérêt commun, notamment l’évaluation du niveau de la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre les réseaux de criminalité transnationale et la mobilité des organisations terroristes aux niveaux régional et international, ainsi que le renforcement des mécanismes de coordination en matière de suivi, de poursuite et d’extradition des personnes recherchées par les deux parties au niveau international, souligne un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

Cette réunion a également été l’occasion pour les deux parties de réaffirmer l’importance de promouvoir et de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. Il a été ainsi convenu de mettre en place un cadre institutionnel et juridique permettant de consolider la coopération entre les services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire au Maroc et leurs homologues danois, notamment en matière d’échange d’expertises, d’assistance technique, de renforcement des programmes de formation policière conjointe et de développement de la coopération opérationnelle.

Dans cette perspective, les deux parties ont convenu de signer prochainement un mémorandum d’entente, en tant que cadre de référence pour la coopération bilatérale, lequel servira de base pour une coopération sécuritaire solide, reflétant l’importance croissante du Maroc comme partenaire clé et fiable au sein du système international de lutte contre la criminalité, le terrorisme et l’extrémisme.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la volonté des services de la DGSN et de la DGST de renforcer leurs partenariats internationaux avec les différents services de sécurité des pays frères et amis, ainsi que de s’ouvrir à de nouveaux partenaires internationaux et régionaux.

Elle traduit également l’engagement ferme de ces services dans les efforts internationaux visant à neutraliser les risques et menaces pesant sur la sécurité régionale et internationale, conclut le communiqué.

