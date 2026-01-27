Lancement à Rabat de la 2e édition du programme de formation “Video Game Creator”

Partager Facebook

La deuxième édition du programme de formation “Video Game Creator” a été lancée, lundi à Rabat, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’Ambassade de France au Maroc, et l’école “ISART Digital”.

Destiné à accompagner les jeunes talents dans le domaine de la création des jeux vidéo, ce programme repose sur une formation accréditée étalée sur neuf mois, dont trois mois de formation professionnelle, à l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma (ISMAC) de Rabat, sous la supervision d’experts de l’école “ISART Digital”.

Dans une allocution lue en son nom, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que cette seconde édition est “l’affirmation concrète d’une fondation, le début d’une continuité et l’inscription d’une expérience dans le temps long”.

Ce programme, a-t-il poursuivi, ouvre “le chapitre” d’une nouvelle phase de développement et de structuration, incarnant l’engagement ferme quant à l’avenir des industries culturelles et créatives du Royaume.

Le ministre a, dans ce sens, relevé que le pari sur la jeunesse marocaine repose sur la confiance en sa capacité à mettre en avant “nos imaginaires, nos styles et notre culture, et à les projeter, armés des nouvelles technologies, vers un nouvel horizon”, estimant que le jeu vidéo représente “la nouvelle frontière de l’art du récit”, et s’inscrit dans la continuité de l’aventure culturelle humaine initiée par le cinéma, le théâtre et les arts plastiques.

Les jeunes marocains sont “héritiers d’une longue tradition artistique” et sont naturellement disposés à se saisir de ce nouvel instrument, afin de raconter au monde, depuis le Maroc, avec leur propre style, vécu et imaginaire, leur vision du monde, a-t-il précisé, faisant savoir que l’objectif est de leur permettre de participer en tant que producteurs au grand marché culturel mondial.

M. Bensaid a également affirmé que le Maroc, dans le sillage de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, veut faire de la culture et du patrimoine un levier de développement fondamental, à travers des politiques économiques audacieuses, l’appropriation des dernières technologies et leur mise au service de la créativité, offrant ainsi un modèle de coopération entre les deux rives de la méditerranée.

De son côté, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a souligné que cette initiative s’inscrit dans une ambition commune plaçant la création numérique au cœur de la coopération bilatérale, notant que l’industrie des jeux vidéo constitue un secteur stratégique contribuant à la croissance économique et offrant des emplois à forte valeur ajoutée.

M. Lecourtier a affirmé que le soutien aux talents marocains reflète la volonté d’encourager la création numérique capable de briller à l’international, notant que le partenariat avec l’Institut français et “ISART Digital” vise à fournir aux jeunes créateurs les outils techniques et artistiques pour exceller dans un marché mondial compétitif, tout en préservant l’identité culturelle unique du Royaume.

Pour sa part, le Directeur du développement de “ISART Digital”, Azad Lusbaronian, a indiqué que cette deuxième édition repose sur le principe d’”apprentissage par l’expérience”, permettant une immersion des étudiants dans un contexte de production réelle.

Et d’ajouter que le programme ne vise pas seulement à fournir des compétences techniques, mais également à accompagner les jeunes dans un parcours entrepreneurial, afin de leur permettre de créer leurs propres studios et de contribuer à la structuration du secteur au Maroc.

La cérémonie du lancement de la deuxième édition du programme “Video Game Creator” s’est déroulée en présence de représentants des institutions partenaires et de nombreux experts du domaine, ainsi que des étudiants bénéficiaires de différentes régions du Royaume, qui représentent la nouvelle génération de créateurs de jeux vidéo.

Ce programme de formation, destiné aux métiers du développement de jeux vidéo, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration d’intention signée entre le Maroc et la France en octobre 2024, sous l’égide de SM le Roi Mohammed VI et du Président français Emmanuel Macron, pour le soutien et la structuration de l’écosystème de l’industrie culturelle et créative du jeu vidéo.

LR/MAP