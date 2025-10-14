À Washington, M. Fettah souligne les réformes structurelles menées sous le leadership de SM le Roi

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a mis en avant, mardi à Washington, les réformes de développement à long terme engagée par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en soulignant l’importance des politiques publiques centrées sur la création d’emplois, notamment en faveur des jeunes.

Intervenant lors d’une conférence sur le thème “Naviguer la voie de la croissance et de la résilience au Maroc”, organisée par le Think Tank américain “Stimson Center” en marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, Mme Fettah a mis l’accent sur la transformation économique que vit le Maroc, citant en particulier les réformes fiscales, la modernisation des infrastructures et la transition écologique, outre la promotion de l’investissement privé à travers l’encouragement des partenariats public-privé.

A cet égard, elle a insisté sur l’impératif de maintenir le cap et la cadence des réformes et des projets de développement sur le long terme, tout en focalisant sur les secteurs de l’innovation et les domaines à forte valeur ajoutée afin d’opérer un saut “qualitatif” en termes de compétitivité économique.

En parallèle, la ministre a aussi souligné l’intérêt des politiques publiques axées sur la création d’emplois, notamment à travers des réformes du système de l’éducation et de l’enseignement, ainsi que la formation de professionnels qualifiés pour répondre aux besoins des secteurs industriels.

Par ailleurs, la responsable a mis en avant la stratégie du Maroc en matière d’énergies renouvelables, qui vise à porter la part de ces énergies à 52% d’ici 2030, faisant remarquer que ce secteur bénéficie d’un important apport d’investissements internationaux.

Pour elle, l’objectif est double, à savoir assurer la souveraineté énergétique du pays tout en accélérant la transition vers une énergie plus propre et plus accessible.

“C’est dans cette optique que le Maroc continue d’accélérer la mise en œuvre de ses projets structurants, au service d’un développement durable et solidaire”, a-t-elle dit.

S’agissant du tourisme, Mme Fettah a indiqué que ce secteur dynamique a connu une forte croissance ces dernières années, et ce malgré la période difficile de la pandémie du Covid-19. A ce propos, la elle a noté que l’essor que connaît ce secteur clé a permis la création de nombreuses opportunités d’emploi, notamment pour les jeunes.

En outre, la ministre a évoqué l’importance de l’Initiative Royale Atlantique et du projet du gazoduc Nigeria-Maroc qui permettra d’améliorer l’accès à l’énergie à travers l’Afrique et de se connecter aux marchés européens.

Évoquant l’essor que connaissent les Provinces du Sud du Royaume, Mme Fettah a fait remarquer que la région du Sahara marocain vit aujourd’hui au rythme de transformations économiques majeures, soulignant que les investisseurs étrangers affluent vers la région pour tirer parti des énormes opportunités qui se présentent, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables.

Mme Fettah préside la délégation marocaine aux Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, qui se tiennent jusqu’au 18 octobre à Washington.

LR/MAP