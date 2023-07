Workhy facilite l’expansion commerciale mondiale aux entrepreneurs marocains

Partager Facebook

Workhy, une plateforme visionnaire dédiée à soutenir les entrepreneurs dans l’établissement et la gestion de sociétés à l’échelle mondiale, a annoncé son expansion stratégique sur le marché marocain.

Consciente du potentiel exceptionnel des entrepreneurs marocains et de la dynamique de l’industrie du e-commerce dans le pays, Workhy vise à simplifier le processus d’établissement et d’expansion des entreprises marocaines aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne (UE), grâce à sa plateforme en ligne avant-gardiste (www.workhy.com), indique un communiqué de Workhy.

Positionné au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, le Maroc bénéficie d’un marché florissant axé sur l’exportation et joue un rôle pivot dans le commerce international, fait remarquer la même source, ajoutant qu’en exploitant cette position avantageuse, Workhy s’engage à aider les entrepreneurs marocains à saisir les opportunités mondiales, stimuler la croissance économique et contribuer aux objectifs de développement du pays.

“Nous sommes enchantés de nous lancer sur le marché marocain, qui s’est révélé être un acteur de premier plan dans les secteurs du commerce électronique et du marketing digital”, a déclaré Kenan Açıkelli, co-fondateur et PDG de Workhy, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre : “Notre récente visite au Maroc nous a permis d’établir des liens importants au sein de l’écosystème local de l’entrepreneuriat, renforçant ainsi notre engagement à soutenir pleinement les entrepreneurs marocains dans leur parcours mondial”.

Consciente de l’importance de répondre aux besoins diversifiés des entrepreneurs marocains, Workhy a mis en œuvre avec diligence des stratégies de localisation. Maîtrisant les subtilités de la culture commerciale marocaine, la plateforme propose un support dédié en arabe et en français, avec des projets en cours pour le lancement des versions françaises et arabes de son site web.

Ces adaptations linguistiques faciliteront l’accès des entrepreneurs marocains à la gamme complète de services de Workhy, qui englobent l’établissement d’entreprise, la comptabilité, la déclaration fiscale, l’ouverture de compte bancaire en ligne, les demandes de numéro d’identification fiscale (y compris EIN, ITIN, TVA, EORI et IOSS), l’enregistrement de marque, les services d’agent enregistré et la fourniture d’adresse légale.

“L’importance du Maroc dans les classements mondiaux du e-commerce et le nombre significatif d’entrepreneurs marocains établissant des entreprises au Royaume-Uni mettent en évidence le vaste potentiel du paysage entrepreneurial marocain”, a souligné Açıkelli.

D’après lui, Workhy vise à donner aux entrepreneurs marocains les moyens de réussir en numérisant les processus complexes liés à l’établissement et à la gestion d’entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’UE.

Fort de son parcours réussi dans l’accompagnement de plus d’une centaine d’entrepreneurs en Amérique du Sud et dans la région Asie-Pacifique pour l’établissement d’entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni, Workhy est idéalement positionné pour soutenir la croissance de l’écosystème entrepreneurial marocain.

L’arrivée de sociétés marocaines à envergure mondiale promet de générer des flux de devises étrangères et de renforcer encore davantage les objectifs stratégiques du pays.

Lancée en 2022, Workhy se positionne comme une plateforme inégalée facilitant l’établissement, la gestion et la croissance d’entreprises via un portail en ligne intégré. Avec un engagement constant envers la simplicité, l’efficacité et l’ergonomie, la plateforme a facilité la création de plus de 20.000 entreprises pour des entrepreneurs de 130 nationalités différentes.

En tant que partenaire exclusif d’entités mondiales renommées telles que Payoneer, Wise, Mercury Bank, PayPal et Stripe, Workhy continue d’étendre son influence à travers les continents. Soutenu par des investissements de partenaires internationaux, Workhy demeure dédié à l’autonomisation des entrepreneurs à l’échelle mondiale.

LR/MAP