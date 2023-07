Ouverture à Dakhla des travaux de la 7ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée

Partager Facebook

Les travaux de la 7ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée se sont ouverts, lundi à Dakhla, sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté.

La tenue de cette session s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de fraternité qui unissent le Maroc et la Guinée et intervient conformément à la volonté des deux pays de consolider davantage leurs relations de coopération.

Les travaux de cette septième session seront marqués par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale.

LR/MAP