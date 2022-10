Talbi Alami s’entretient avec le premier vice-président du groupe Renew Europe

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec le premier vice-président du groupe du Parlement européen, Renew Europe, Malik Azmani, qui effectue une visite de travail au Maroc au cours de laquelle le parlementaire européen se réunira avec plusieurs responsables.

Ces entretiens entre M. Talbi Alami et M. Azmani, qui prévoit de visiter plusieurs grands projets dans lesquels s’est engagé le Royaume, ont permis de mettre en exergue les relations bilatérales et multilatérales entre la Chambre des représentants et les parlementaires européens, indique un communiqué de la première chambre du Parlement marocain.

A cette occasion, M. Talbi Alami a souligné l’expérience marocaine accumulée depuis la Constitution de 2011, ainsi que les prérogatives dont jouit désarmais la Chambre des représentants, en matière notamment d’évaluation des politiques publiques et des relations avec le reste des institutions constitutionnelles.

Le président de la Chambre des représentants a évoqué, par ailleurs, les développements de la question du Sahara marocain et l’initiative marocaine d’autonomie, relevant que l’intégrité territoriale du Maroc jouit d’un soutien sur les plans régional et international.

M. Talbi Alami a présenté, à cet égard, des données chiffrées sur le développement tous azimuts que connaissent les provinces du Sud du Royaume, rappelant le taux élevé de participation aux élections de septembre 2011 enregistré dans ces provinces.

Il a souligné, en outre, les fondements et les particularités du modèle marocain, ainsi que la sécurité et la stabilité dont jouit le Royaume, qui accorde la priorité à l’élément humain et aux questions de l’migration et de des migrants.

M. Talbi Alami a mis l’accent sur l’engagement du Maroc dans de grands chantiers, tels que la couverture sanitaire, la protection sociale, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire et la transformation numérique, qui ont fait du Maroc un modèle sur le plan continental et international.

Pour sa part, M. Azmani s’est félicité de son entrevue avec le président de la Chambre des représentants, soulignant l’importance de renforcer les ponts de dialogue et de communication constructifs et durables entre les deux Parlements, de faire converger les points de vue et de découvrir de près le modèle marocain avec ses particularités et ses grands chantiers.

Le parlementaire européen a relevé l’importance de telles visites et réunions qui constituent, d’après lui, l’occasion d’échanger sur de nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi que de s’arrêter sur les faits et de préciser les données, afin de construire des relations parlementaires sur des bases solides et durables, ainsi que sur le respect mutuel et l’efficacité parlementaire bilatérale et multilatérale.

Cette rencontre a été marquée par la présence de membres de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE, à savoir les députés Hicham Ait Mana et Zina Chahim, du Groupe du Rassemblement National des Indépendants, et du député Abdelmajid El Fassi Fihri, du Groupe Istiqlalien du l’unité et de l’égalitarisme.

LR/MAP