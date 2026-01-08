Suivi du Chantier de la régionalisation avancée | Une étape cruciale pour mesurer l’efficacité de la décentralisation en cours

La réunion périodique dédiée au suivi de la mise en œuvre du Chantier de la régionalisation avancée constitue une étape importante pour évaluer le processus de décentralisation et de déconcentration administrative dans les différents départements, ont affirmé plusieurs membres du gouvernement, dans des déclarations de presse à l’issue de cette réunion tenue, jeudi au siège du ministère de l’Intérieur à Rabat.

A cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a souligné que le ministère, grâce à son vaste réseau d’académies régionales et de directions provinciales, est un département pionnier en matière de décentralisation et de déconcentration.

Aussi, il a expliqué que cela offre de vastes possibilités pour mettre en œuvre les différentes politiques du ministère aux niveaux régional et local, soulignant l’importance de la décentralisation administrative et son rôle dans l’amélioration de l’efficacité de la gestion publique.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que cette réunion constitue une occasion importante pour évaluer de manière exhaustive le bilan de dix années du chantier de la régionalisation avancée.

Les départements de la jeunesse, de la culture et de la communication sont directement concernés par la mise en œuvre de ce chantier stratégique, par l’intermédiaire des directeurs régionaux et provinciaux, et grâce aux mécanismes de partenariat qui unissent le ministère et les conseils élus, notamment les conseils régionaux et les collectivités territoriales, a précisé M. Bensaid.

À cet égard, il a souligné le caractère central de ces partenariats, affirmant que “sans la mise en œuvre du concept de régionalisation et de ces partenariats, il n’aurait pas été possible de mettre en œuvre un ensemble de grands projets nationaux au niveau des régions”.

De son côté, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a mis en avant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords signés lors des Assises nationales de la Régionalisation à Tanger, notamment ceux relatifs au département de l’eau, indiquant que le déploiement effectif du plan hydrique, d’une importance capitale et s’étendant sur le moyen et le long terme, a d’ores et déjà été lancé.

Cette réunion, a ajouté M. Baraka, a été l’occasion d’échanger sur la manière de mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales appelant à l’élaboration de plans de développement intégré. Elle a également permis de discuter de l’intégration de ces plans au niveau local, dans le cadre de la régionalisation avancée, afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens et la qualité des services qui leur sont fournis.

La réunion périodique consacrée au suivi de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancées a été tenue, jeudi au siège du ministère de l’Intérieur à Rabat, dans le cadre du processus de concertation initié pour l’opérationnalisation de ce chantier.

LR/MAP