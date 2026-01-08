Le gouvernement alloue 1.000 postes spécifiques aux enseignants de la langue amazighe en 2026

Partager Facebook

Le gouvernement a alloué 1.000 postes spécifiques aux enseignants de la langue amazighe pour l’année 2026, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à une question lors du point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, M. Baitas a précisé que les postes alloués à l’enseignement de la langue amazighe a connu une hausse notable, passant d’environ 200 postes en 2020 à 1.000 cette année, sans compter les filières ouvertes au niveau de l’enseignement supérieur.

M. Baitas a, en outre, souligné l’importance de ce chantier stratégique pour l’exécutif, conformément aux Hautes Orientations Royales, citant à cet égard les acquis réalisés en la matière ces dernières années.

La première mesure prise par le gouvernement dans ce cadre a consisté en la création d’un Fonds d’appui à l’utilisation de l’amazighe, doté de moyens financiers budgétaires visant à financer les différents programmes supervisés par le gouvernement, notamment ceux liés à la modernisation de l’administration et à l’adoption de la langue amazighe au sein des départements ministériels, des établissements publics et des collectivités territoriales, a fait savoir M. Baitas.

Il a également fait état de la création d’une Direction de développement de l’utilisation de la langue amazighe au sein du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, précisant qu’elle a adopté une série de mesures, notamment l’installation de plusieurs lignes téléphoniques gérées par des agents qui maitrisent l’amazighe afin de fournir les informations et services nécessaires aux usagers.

Des agents maitrisant la langue amazighe ont également été mobilisés au niveau des différents départements centraux et déconcentrés pour assurer des services dans des secteurs qui connaissent une forte affluence, tels que la santé, la justice et la culture, a-t-il relevé.

LR/MAP