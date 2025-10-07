Sur Très Haute Instruction de SM le Roi, Nasser Bourita représente le Maroc au Forum “Invest in Senegal” à Dakar

Sur Très Haute Instruction de Sa Majesté le Roi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, participe, ce mardi à Dakar, aux travaux du forum “Invest In Senegal”.

Une forte délégation d’opérateurs économiques marocains prend part également à cet événement important, représentant la CGEM et quelques-uns des acteurs nationaux les plus importants dans les domaines de la banque, de l’industrie médicale et pharmaceutique, de l’énergie et de l’eau.

Le “Invest in Sénégal Forum” est le principal événement économique annuel organisé par l’État sénégalais sous l’égide de la Présidence de la République. Il constitue une plateforme économique de premier plan, permettant des rencontres entre les investisseurs internationaux et les porteurs de projets locaux.

Lors de ce forum, le gouvernement sénégalais présente ses meilleures opportunités d’investissement directement aux décideurs économiques mondiaux, dans le but d’attirer les capitaux et d’accélérer la croissance du pays.

La participation marocaine de haut niveau à ce Forum souligne le soutien du Royaume aux initiatives de développement sénégalaises et témoigne de la qualité des relations fraternelles et de coopération solide unissant les deux pays frères. Elle s’inscrit également dans la continuité de l’intérêt constant que Sa Majesté le Roi accorde au développement économique du continent et Son engagement à renforcer les partenariats sud-sud mutuellement bénéfiques.

LR/MAP