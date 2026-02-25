FRMF-FIFA | M. Lekjaa salue une révolution en douce du foot sous l’ère Infantino

Partager Facebook

Le football mondial vit au rythme d’une révolution douce sous l’ère de Gianni Infantino, président de la FIFA, a indiqué M. Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

“De manière globale, on assiste à une révolution en douce du football mondial, à une métamorphose de la FIFA”, a affirmé M. Lekjaa dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux de l’équipe du Maroc, à l’occasion des dix années passées par M. Infantino à la tête de l’instance footballistique internationale.

“Pour parler du bilan de M. Gianni Infantino (élu le 26 février 2016, Ndlr) à la tête de la FIFA, je pense qu’il est évident de rappeler que ce qu’il a réussi est énorme, c’est une métamorphose globale de la FIFA”, a souligné M. Lekjaa.

“Je cite la révision totale de la gouvernance de la FIFA, surtout celle liée à l’assainissement de ses finances, ce qui a multiplié les recettes et les ressources de la FIFA et a permis par la suite de doubler et de tripler les efforts de développement dans tous les continents”, a relevé le président de la FRMF.

Sur le même registre, M. Lekjaa a cité “la révision et les réformes liées aux compétitions à partir de la Coupe du Monde masculine, en augmentant le nombre, jusqu’à toutes les compétitions relatives à toutes les catégories d’âge, footballs masculin et féminin confondus”.

“D’une manière globale, M. Gianni Infantino a réussi des sauts qualitatifs au niveau de la FIFA dans une logique de mondialisation du football, ce qui nous a permis, au continent africain et à la Fédération royale marocaine de football, d’avoir l’honneur de participer à côté de l’Espagne et du Portugal, pour co-organiser la Coupe du monde 2030 pour la deuxième fois sur le continent africain, avec une logique de trois pays et deux continents fêtant le centenaire du football”, a-t-il souligné.

Par ailleurs, ” il a permis à la FRMF d’abriter le siège de la FIFA pour l’Afrique ici à Rabat, ce qui est énorme”, a rappelé M. Lekjaa, ajoutant que cette initiative “offre une opportunité de développement, de formation et d’encadrement”.

“Comme toutes les fédérations africaines et mondiales, nous avons tous profité de ces ressources affectées au développement, ce qui a permis d’accélérer les programmes de développement du football, que ce soit au niveau de l’infrastructure ou de l’encadrement”, a encore relevé le président de la FRMF.

LR/MAP