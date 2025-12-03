Saham Bank obtient sa première notation Moody’s (Ba1, perspective stable)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Saham Bank a annoncé, mercredi, que Moody’s Ratings lui a attribué, pour la première fois, une notation long terme Ba1, assortie d’une perspective stable.

Cette décision reflète l’appréciation de Moody’s quant à la solidité du profil financier de la Banque, soutenu par une rentabilité robuste, une capitalisation élevée, ainsi qu’une gouvernance jugée saine, indique Saham dans un communiqué.

Selon l’analyse de Moody’s, la notation s’appuie notamment sur une rentabilité structurellement solide portée par une franchise bien établie auprès des corporates multinationaux et d’une clientèle retail premium, une capitalisation forte offrant une capacité d’absorption des chocs et un socle de développement durable, des standards de gouvernance solides renforcés par l’engagement du nouvel actionnaire à maintenir un niveau élevé d’exigence en matière de gouvernance d’entreprise, ainsi que sur une approche prudente et conservatrice en matière de classification et de gestion des risques, contribuant à la résilience du profil de crédit.

Moody’s met également en avant l’importance de Saham Bank dans le système financier Marocain, avec une position significative dans plusieurs domaines clés : paiements domestiques et internationaux, market making sur le change et le fixed income, prêts interbancaires et d’autres domaines où la banque opère contribuant ainsi à l’écosystème financier du Royaume.

Cette notation s’inscrit enfin dans la dynamique du projet d’autonomisation, qui vise une indépendance totale vis-à-vis du groupe Société Générale sur le plan opérationnel, tout en préservant un partenariat commercial.

L’engagement du nouvel actionnaire à maintenir des standards élevés de gouvernance constitue un point de force supplémentaire.

“Cette première notation par Moody’s constitue une étape structurante pour Saham Bank. Elle reconnaît la solidité de nos fondamentaux , rentabilité, capitalisation et gouvernance, ainsi que l’utilité de notre rôle dans la sphère financière nationale. Elle s’inscrit aussi dans une dynamique de transformation : notre autonomisation renforce notre capacité d’exécution, notre agilité et notre ambition de croissance responsable, au service de nos clients et de l’économie marocaine”, a dit Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Saham Bank, cité dans le communiqué.

Et d’ajouter : “Il s’agit également de la deuxième notation obtenue cette année auprès d’une agence internationale de renom, confirmant la double reconnaissance externe du profil de notre banque sous l’actionnariat du Groupe Saham”.

LR/MAP